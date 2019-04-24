Марк Рудинштейн заявил, что Аллы Пугачевой и Армена Джигарханяна серьезные проблемы со здоровьем





В одном из последних интервью 73-летний Марк Григорьевич Рудинштейн поделился с сотрудниками интернет-издания «Экспресс газета», что у 70-летней Аллы Борисовны Пугачевой и 83-летнего Армена Борисовича Джигарханяна серьезные проблемы со здоровьем. Он вспомнил, как раньше дружил с художественным руководителем Московского драматического театра. После конфликта с его экс-супругой 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской они нечасто общаются, но тем не менее знает о его состоянии. Сахарный диабет прогрессирует и медикам уже сложно его держать под контролем.Что касается Аллы Борисовны, у нее также диабет. Специалисты расценивают состояние Примадонны, как очень плохое.