Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в Москве

После ухода с проекта "Дом-2" Ирина Пинчук отправилась на время пожить к своей лучшей подруге Татьяне Мусульбес. Именно с эффектной брюнеткой экс-проектантка часто проводит досуг и ездит в путешествия для отдыха. Однако недавно девушка твердо решила, что покидает реалити, опубликовав в Instagram пост благодарности руководству и создателям популярной программы.Несколько часов назад в своем микроблоге в социальной сети Ирина Пинчук опубликовала объявление о поиске жилья в Москве. Видимо, снимать целую квартиру девушке сейчас будет тяжело, потому она рассматривает вариант съема комнаты.