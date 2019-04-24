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Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в Москве

Бывшая участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук совсем недавно покинула Периметр, а теперь ищет жилье в Москве. Девушка согласна рассмотреть любые варианты.
Ирина Пинчук ищет для аренды комнату в Москве

После ухода с проекта "Дом-2" Ирина Пинчук отправилась на время пожить к своей лучшей подруге Татьяне Мусульбес. Именно с эффектной брюнеткой экс-проектантка часто проводит досуг и ездит в путешествия для отдыха. Однако недавно девушка твердо решила, что покидает реалити, опубликовав в Instagram пост благодарности руководству и создателям популярной программы.

Несколько часов назад в своем микроблоге в социальной сети Ирина Пинчук опубликовала объявление о поиске жилья в Москве. Видимо, снимать целую квартиру девушке сейчас будет тяжело, потому она рассматривает вариант съема комнаты.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:02

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