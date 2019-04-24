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Даша Пынзарь вышла на связь после сложной операции

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь вышла на связь с поклонниками после сложной операции на втором подбородке. Прежде звезда призналась, что решилась отправиться в одну из клиник, чтобы сделать пластику лица.
Даша Пынзарь вышла на связь после сложной операции

После соответствующей публикации поклонники принялись отговаривать Дарью Пынзарь от задуманного, однако звезда проекта "Дом-2" не изменила своего решения, а уже сегодня решила рассказать о собственном самочувствии после перенесенного хирургического вмешательства.
"Всё хорошо, мои любимые! Операция прошла успешно! Пока не могу выставлять фото! Спасибо всем, кто поддержал. Я это очень ценю!" - написала звезда в Instagram.

Позже Дарья Пынзарь опубликовала Stories, где рассказала, что операция была сложной, однако ей можно уже есть твердую пищу. Звезда не может показать фотографии из больницы, однако заверяет, она уже чувствует себя красивой, а результат старания врачей все желающие смогут оценить уже в скором времени.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30

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