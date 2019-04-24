Даша Пынзарь вышла на связь после сложной операции

"Всё хорошо, мои любимые! Операция прошла успешно! Пока не могу выставлять фото! Спасибо всем, кто поддержал. Я это очень ценю!" - написала звезда в Instagram.

После соответствующей публикации поклонники принялись отговаривать Дарью Пынзарь от задуманного, однако звезда проекта "Дом-2" не изменила своего решения, а уже сегодня решила рассказать о собственном самочувствии после перенесенного хирургического вмешательства.Позже Дарья Пынзарь опубликовала Stories, где рассказала, что операция была сложной, однако ей можно уже есть твердую пищу. Звезда не может показать фотографии из больницы, однако заверяет, она уже чувствует себя красивой, а результат старания врачей все желающие смогут оценить уже в скором времени.