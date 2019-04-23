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«Я просто вспылили»: Роман Гриценко оправдался за избиение своей девушки

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко оправдался за избиение своей бывшей возлюбленной. По словам 24-летнего парня, он «просто вспылил».

«Я просто вспылили»: Роман Гриценко оправдался за избиение своей девушки

Многие телезрители «Дома-2» помнят, как на прошедшей неделе Гриценко во всеуслышание заявлял, что все-таки смог «вымолить» прощение у своей избранницы, поэтому они с Шестаковой снова вместе. Впрочем, на днях выяснилось, что примирение в парочке наступило ненадолго.

Вчера Евгения опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько коротких видеозаписей, на которых не только заявила, что больше не намерена продолжать отношения с Романом, но и продемонстрировала подписчикам многочисленные гематомы от недавней потасовки с парнем.

«Это точка!» - несколько раз подметила в ролике Шестакова.


«Я просто вспылили»: Роман Гриценко оправдался за избиение своей девушки

Журналистам Dom2Life удалось связаться с бывшим героем реалити-шоу «Дом-2», который озвучил свою версию происходящего. По словам Гриценко, он «просто вспылили».

«У всех бывают разногласия, и мы не исключение», - подчеркнул Роман.

Как утверждает молодой человек, они с Евгенией так часто ругаются только потому, что испытывают друг к другу очень сильные чувства, и именно поэтому иногда он «перегибает палку». Нужно сказать, что Роман не готов так просто отпустить возлюбленную и планирует сделать все для того, чтобы девушка рядом с ним смеялась, а не плакала.

«Я просто вспылили»: Роман Гриценко оправдался за избиение своей девушки

К слову, Гриценко подтвердил, что на данный момент они расстались с Женей, однако он пытается наладить с ней общение.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:09

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