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Бузова, Орлова, Кадони и другие звезды «Дома-2» впервые вместе украсили обложку глянца

В честь 15-летия телевизионного шоу "Дом-2" руководство проекта выпустило журнал, на котором впервые предстали Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони и другие звезды.
Бузова, Орлова, Кадони и другие звезды «Дома-2» впервые вместе украсили обложку глянца

О выходе юбилейного выпуска на своей странице в Instagram рассказала телеведущая Ольга Орлова. Вместе с коллегами Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Юлией Ефременковой и Владом Кадони они позируют на обложке издания. Звезда реалити отметила, что все телеведущие и участники проекта уже давно стали одной большой семьей, каждый переживает друг за друга и за происходящие проблемы в парах в Периметре.

Ольга Бузова поддержала коллегу и отметила, что телестройка стала для нее вторым домом. К поздравлениям присоединились Юлия Ефременкова и Андрей Черкассов, отметив, что полюбили телестройку, знают каждого участника, а все они уникальны, стараются развивать полюбившееся телезрителям шоу, чтобы оно оставалось на плаву и в будущем.

Влад Кадона опубликовал фото обложки юбилейного издания и поинтересовался, кто, по мнению телезрителей, из девушек выглядит наиболее стильно. Парням, отметил телеведущий, выглядеть красиво вовсе не обязательно.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:12

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