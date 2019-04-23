Бузова, Орлова, Кадони и другие звезды «Дома-2» впервые вместе украсили обложку глянца

О выходе юбилейного выпуска на своей странице в Instagram рассказала телеведущая Ольга Орлова. Вместе с коллегами Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Юлией Ефременковой и Владом Кадони они позируют на обложке издания. Звезда реалити отметила, что все телеведущие и участники проекта уже давно стали одной большой семьей, каждый переживает друг за друга и за происходящие проблемы в парах в Периметре.Ольга Бузова поддержала коллегу и отметила, что телестройка стала для нее вторым домом. К поздравлениям присоединились Юлия Ефременкова и Андрей Черкассов, отметив, что полюбили телестройку, знают каждого участника, а все они уникальны, стараются развивать полюбившееся телезрителям шоу, чтобы оно оставалось на плаву и в будущем.Влад Кадона опубликовал фото обложки юбилейного издания и поинтересовался, кто, по мнению телезрителей, из девушек выглядит наиболее стильно. Парням, отметил телеведущий, выглядеть красиво вовсе не обязательно.