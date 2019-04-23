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Алекс Малиновский: "Дуэт с Бузовой — это плохая репутация"

Певец Алекс Малиновский отказался от идеи пения дуэтом с популярной телеведущей и артисткой Ольгой Бузовой. По мнению исполнителя, это не только плохо отразится на его репутации, но и в принципе невозможно осуществить.
Алекс Малиновский: "Дуэт с Бузовой — это плохая репутация"

Алекс Малиновский, как и другие артисты считает Ольгу Бузову "феноменом" российского шоу-бизнеса. Телеведущая не обладает сильным голосом или харизмой, однако у нее хорошая команда, а благодаря "промоушену" певице сейчас удается собирать полные залы. У звезды "Дома-2", по мнению исполнителя, можно поучиться хайповать.

Дуэтом с Ольгой Бузовой Алекс Малиновский петь не стал бы, так как относит себя к категории других артистов. По его мнению, именно певцам с сильным голосом должна в большей степени принадлежать сцена, ведь именно ней они живут. Вокал показать во время выступления с поющей телеведущей не получится, а петь песни с мелодией "в три ноты" Алекс Малиновский не желает.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:24

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