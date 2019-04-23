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Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в сексуальных посягательствах

Знаменитая актриса Людмила Шевель обвинила народного артиста СССР Олега Янковского в сексуальных посягательствах. По словам звезды, он был знатным соблазнителем, но она не приняла его предложение.
Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в сексуальных посягательствах

В одном из последних интервью 60-летняя Людмила Шевель призналась сотрудникам СМИ, что Олег Янковский хотел совершить с ней половой акт. Это было в начале 90-х годов, когда они участвовали в фестивале «Литература и кино» в Гатчине. Однажды в позднее время после банкета кинорежиссер пришел в номер к актрисе, и у нее с трудностью получилось выпроводить гостя, который не скрывал своих намерений.

На следующий день Людмиле Шевель встретился продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик» Марк Рудинштейн, который спросил ее о случившейся ситуации. Позже выяснилось, что Янковский и не таил о своих похождениях.

Лауреат Государственной премии СССР Олег Иванович Янковский умер 20 мая 2009 года в возрасте 65 лет от рака поджелудочной железы.



 
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Добавил: Якимова Ирина Вчера, 23:01

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