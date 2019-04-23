АвтоВАЗ остановит конвейер на майские праздники





Портал «Волжская коммуна», ссылаясь на пресс-службу Авто ВАЗа, опубликовал заявление о том, что компания останавливает производственный конвейер на время майских праздников. На предприятии выходные с 1 по 12 мая. Рабочие дни с 6 по 8 мая переносятся на три субботы. На такой шаг адиминистрация компании пошла по согласованию с первичной профсоюзной организацией и с целью обеспечить более комфортный отдых для рабочих в майские праздники.Также в АвтоВАЗе добавили, что такие длинные выходные не отразятся на наличии автомобилей, производимых компанией, в дилерских центрах и на выполнении планов выпуска за год.