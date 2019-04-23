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АвтоВАЗ остановит конвейер на майские праздники

Компания АвтоВАЗ временно остановит производственный конвейер. На предприятии выходные до конца майских праздников.
АвтоВАЗ остановит конвейер на майские праздники

Портал «Волжская коммуна», ссылаясь на пресс-службу Авто ВАЗа, опубликовал заявление о том, что компания останавливает производственный конвейер на время майских праздников. На предприятии выходные с 1 по 12 мая. Рабочие дни с 6 по 8 мая переносятся на три субботы. На такой шаг адиминистрация компании пошла по согласованию с первичной профсоюзной организацией и с целью обеспечить более комфортный отдых для рабочих в майские праздники.

Также в АвтоВАЗе добавили, что такие длинные выходные не отразятся на наличии автомобилей, производимых компанией, в дилерских центрах и на выполнении планов выпуска за год.



 
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Авто
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 22:08

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