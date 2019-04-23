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Специалисты назвали ТОП-5 разрушительных для автомобиля повседневных действий

Специалисты решили назвать ТОП-5 повседневных действий, являющихся разрушительными для составляющих автомобиля и самого транспортного средства в целом. Многие автолюбители не подозревают, что повышенному износу его «любимец» подвергается даже во время езды по лужам.
Специалисты назвали ТОП-5 разрушительных для автомобиля повседневных действий

На первом месте эксперты расположили выжатое сцепление на светофоре. Большинство водителей машин с «механикой», остановившись на перекрестке, держат выжатой педаль сцепления, что негативно влияет на узел сцепления. Такая распространенная ошибка приводит к повышенному износу выжимного подшипника, вращающегося вместе со всем механизмом. Срок службы даже и такой недорогой детали сокращается в несколько раз. Для его замены потребуется разобрать часть подкапотного пространства.
Специалисты назвали ТОП-5 разрушительных для автомобиля повседневных действий

Следующее действие, негативно отражающееся на автомобиле, это постоянно нажатая педаль тормоза во время движения на спуске. Многие еще могут выключать передачу и пускать авто накатом. В результате подобных манипуляций происходит очень быстрый перегрев тормозов, из-за чего педаль может проваливаться, а само торможение внезапно становится неэффективным. По мнению специалистов, спуск должен осуществляться на пониженной передаче, а слишком высокую скорость следует гасить торможением в один прием. Не стоит постоянно нажимать на педаль.
Специалисты назвали ТОП-5 разрушительных для автомобиля повседневных действий

Езда на пустом баке многим автолюбителям кажется безобидной. Это не так, поскольку грязь, вода, различные вредные примеси, которые содержатся в топливе, оседают на дно, когда же он становится полупустым, вся эта смесь переходит в топливную систему. При езде с полупустым баком забивается топливная аппаратура и портится топливный насос.
Специалисты назвали ТОП-5 разрушительных для автомобиля повседневных действий

Еще одна ошибка, наблюдающаяся у водителей, – чрезмерная быстрая езда по лужам. Из-за таких действий, все днище машины «омывается» водой, что провоцирует появление ржавчины кузова. Вода может попадать под капот, заливать генератор, аккумулятор, катушки зажигания и прочее. Специалисты советуют снижать скорость до минимально возможной при езде по лужам.
Специалисты назвали ТОП-5 разрушительных для автомобиля повседневных действий

Слишком агрессивная езда, как бы эффектно не выглядела, ускоряет износ транспортного средства, нагружая подвеску, коробку передач, а также тормоза. Следует помнить, умелый водитель всегда демонстрирует плавную и аккуратную езду, поддерживая, при этом, довольно высокий темп движения. Эксперты рекомендуют любителям гонок быть осторожнее с резкими ускорениями, если они хотят сохранить свой автомобиль в целости и сохранности.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:05

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