Специалисты назвали ТОП-5 разрушительных для автомобиля повседневных действий
Специалисты решили назвать ТОП-5 повседневных действий, являющихся разрушительными для составляющих автомобиля и самого транспортного средства в целом. Многие автолюбители не подозревают, что повышенному износу его «любимец» подвергается даже во время езды по лужам.
На первом месте эксперты расположили выжатое сцепление на светофоре. Большинство водителей машин с «механикой», остановившись на перекрестке, держат выжатой педаль сцепления, что негативно влияет на узел сцепления. Такая распространенная ошибка приводит к повышенному износу выжимного подшипника, вращающегося вместе со всем механизмом. Срок службы даже и такой недорогой детали сокращается в несколько раз. Для его замены потребуется разобрать часть подкапотного пространства.
Следующее действие, негативно отражающееся на автомобиле, это постоянно нажатая педаль тормоза во время движения на спуске. Многие еще могут выключать передачу и пускать авто накатом. В результате подобных манипуляций происходит очень быстрый перегрев тормозов, из-за чего педаль может проваливаться, а само торможение внезапно становится неэффективным. По мнению специалистов, спуск должен осуществляться на пониженной передаче, а слишком высокую скорость следует гасить торможением в один прием. Не стоит постоянно нажимать на педаль.
Езда на пустом баке многим автолюбителям кажется безобидной. Это не так, поскольку грязь, вода, различные вредные примеси, которые содержатся в топливе, оседают на дно, когда же он становится полупустым, вся эта смесь переходит в топливную систему. При езде с полупустым баком забивается топливная аппаратура и портится топливный насос.
Еще одна ошибка, наблюдающаяся у водителей, – чрезмерная быстрая езда по лужам. Из-за таких действий, все днище машины «омывается» водой, что провоцирует появление ржавчины кузова. Вода может попадать под капот, заливать генератор, аккумулятор, катушки зажигания и прочее. Специалисты советуют снижать скорость до минимально возможной при езде по лужам.
Слишком агрессивная езда, как бы эффектно не выглядела, ускоряет износ транспортного средства, нагружая подвеску, коробку передач, а также тормоза. Следует помнить, умелый водитель всегда демонстрирует плавную и аккуратную езду, поддерживая, при этом, довольно высокий темп движения. Эксперты рекомендуют любителям гонок быть осторожнее с резкими ускорениями, если они хотят сохранить свой автомобиль в целости и сохранности.
На первом месте эксперты расположили выжатое сцепление на светофоре. Большинство водителей машин с «механикой», остановившись на перекрестке, держат выжатой педаль сцепления, что негативно влияет на узел сцепления. Такая распространенная ошибка приводит к повышенному износу выжимного подшипника, вращающегося вместе со всем механизмом. Срок службы даже и такой недорогой детали сокращается в несколько раз. Для его замены потребуется разобрать часть подкапотного пространства.
Следующее действие, негативно отражающееся на автомобиле, это постоянно нажатая педаль тормоза во время движения на спуске. Многие еще могут выключать передачу и пускать авто накатом. В результате подобных манипуляций происходит очень быстрый перегрев тормозов, из-за чего педаль может проваливаться, а само торможение внезапно становится неэффективным. По мнению специалистов, спуск должен осуществляться на пониженной передаче, а слишком высокую скорость следует гасить торможением в один прием. Не стоит постоянно нажимать на педаль.
Езда на пустом баке многим автолюбителям кажется безобидной. Это не так, поскольку грязь, вода, различные вредные примеси, которые содержатся в топливе, оседают на дно, когда же он становится полупустым, вся эта смесь переходит в топливную систему. При езде с полупустым баком забивается топливная аппаратура и портится топливный насос.
Еще одна ошибка, наблюдающаяся у водителей, – чрезмерная быстрая езда по лужам. Из-за таких действий, все днище машины «омывается» водой, что провоцирует появление ржавчины кузова. Вода может попадать под капот, заливать генератор, аккумулятор, катушки зажигания и прочее. Специалисты советуют снижать скорость до минимально возможной при езде по лужам.
Слишком агрессивная езда, как бы эффектно не выглядела, ускоряет износ транспортного средства, нагружая подвеску, коробку передач, а также тормоза. Следует помнить, умелый водитель всегда демонстрирует плавную и аккуратную езду, поддерживая, при этом, довольно высокий темп движения. Эксперты рекомендуют любителям гонок быть осторожнее с резкими ускорениями, если они хотят сохранить свой автомобиль в целости и сохранности.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:05