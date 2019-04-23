Ольга Бузова проходит лечение в одной из клиник Подмосковья

Ольга Бузова только недавно вернулась из Австрии, где прошла курс оздоровительных процедур. Телеведущая не успела полностью вернуться к работе, как снова попала в больницу, она лечится в одной из клиник Подмосковья. Телеведущая сегодня пожаловалась на плохое самочувствие, ей пришлось обратиться за помощью к медикам.Телеведущая уже в скором времени намерена снова вернуться к концертной деятельности, а также программе "Дом-2". Лечение не должно занять много времени, однако поклонники взволнованы состоянием звезды. Многие отмечают, телеведущая мало времени уделяет здоровью, не обращая внимания на причины проблем, а только убирая симптомы.