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Ольга Бузова проходит лечение в одной из клиник Подмосковья

Телеведущая и звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова попала в больницу из-за плохого самочувствия. Звезда не только успевает участвовать в съемках, но еще и записывает новые песни, постоянно ездит по стране с концертами, периодически выбиваясь из сил.
Ольга Бузова проходит лечение в одной из клиник Подмосковья

Ольга Бузова только недавно вернулась из Австрии, где прошла курс оздоровительных процедур. Телеведущая не успела полностью вернуться к работе, как снова попала в больницу, она лечится в одной из клиник Подмосковья. Телеведущая сегодня пожаловалась на плохое самочувствие, ей пришлось обратиться за помощью к медикам.
Ольга Бузова проходит лечение в одной из клиник Подмосковья

Телеведущая уже в скором времени намерена снова вернуться к концертной деятельности, а также программе "Дом-2". Лечение не должно занять много времени, однако поклонники взволнованы состоянием звезды. Многие отмечают, телеведущая мало времени уделяет здоровью, не обращая внимания на причины проблем, а только убирая симптомы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:03

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