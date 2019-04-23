Девушка Романа Гриценко показала гематомы от недавней потасовки
Избранница бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко продемонстрировала гематомы от побоев. По словам Евгении Шестаковой, она больше не хочет строить любовь со звездой скандальной телестройки.
Нужно сказать, что в последнее время многочисленные фанаты «Дома-2» запутались в отношениях Гриценко и Шестаковой. В то время как Евгения уверяет, что больше не встречается с Романом и уже даже отпраздновала покупку дорогостоящего автомобиля, герой реалити-шоу вовсю продолжает выкладывать у себя на страничке в Instagram совместные фотографии с девушкой, доказывая тем самым, что они по-прежнему вместе.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с девушкой Гриценко, в котором она заявила, что не хочет жить с «психом». По словам Шестаковой, у Романа «неуравновешенная» психика, поэтому он не умеет держать себя в руках.
Экс-пассия Гриценко утверждает, что Роман не стесняется людей, поэтому может, не раздумывая, накинуться на соседей или пихнуть ее подруг, когда не может контролировать своих эмоций, сообщает Dom2Life.
А вчера Евгения опубликовала у себя в профиле несколько свежих Stories, на которых продемонстрировала гематомы от недавней потасовки с Романом. Выяснилось, что Гриценко сильно толкнул девушку в спину, после чего она упала на ковер и поранила себе руки. К слову, продержались отношения парочки всего месяц.
Нужно сказать, что в последнее время многочисленные фанаты «Дома-2» запутались в отношениях Гриценко и Шестаковой. В то время как Евгения уверяет, что больше не встречается с Романом и уже даже отпраздновала покупку дорогостоящего автомобиля, герой реалити-шоу вовсю продолжает выкладывать у себя на страничке в Instagram совместные фотографии с девушкой, доказывая тем самым, что они по-прежнему вместе.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с девушкой Гриценко, в котором она заявила, что не хочет жить с «психом». По словам Шестаковой, у Романа «неуравновешенная» психика, поэтому он не умеет держать себя в руках.
«Мне надоели мои синяки, ссадины постоянные», - подчеркнула Евгения.
Экс-пассия Гриценко утверждает, что Роман не стесняется людей, поэтому может, не раздумывая, накинуться на соседей или пихнуть ее подруг, когда не может контролировать своих эмоций, сообщает Dom2Life.
А вчера Евгения опубликовала у себя в профиле несколько свежих Stories, на которых продемонстрировала гематомы от недавней потасовки с Романом. Выяснилось, что Гриценко сильно толкнул девушку в спину, после чего она упала на ковер и поранила себе руки. К слову, продержались отношения парочки всего месяц.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:32