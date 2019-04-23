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Девушка Романа Гриценко показала гематомы от недавней потасовки

Избранница бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Гриценко продемонстрировала гематомы от побоев. По словам Евгении Шестаковой, она больше не хочет строить любовь со звездой скандальной телестройки.

Девушка Романа Гриценко показала гематомы от недавней потасовки

Нужно сказать, что в последнее время многочисленные фанаты «Дома-2» запутались в отношениях Гриценко и Шестаковой. В то время как Евгения уверяет, что больше не встречается с Романом и уже даже отпраздновала покупку дорогостоящего автомобиля, герой реалити-шоу вовсю продолжает выкладывать у себя на страничке в Instagram совместные фотографии с девушкой, доказывая тем самым, что они по-прежнему вместе.

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с девушкой Гриценко, в котором она заявила, что не хочет жить с «психом». По словам Шестаковой, у Романа «неуравновешенная» психика, поэтому он не умеет держать себя в руках.

«Мне надоели мои синяки, ссадины постоянные», - подчеркнула Евгения.


Девушка Романа Гриценко показала гематомы от недавней потасовки

Экс-пассия Гриценко утверждает, что Роман не стесняется людей, поэтому может, не раздумывая, накинуться на соседей или пихнуть ее подруг, когда не может контролировать своих эмоций, сообщает Dom2Life.

А вчера Евгения опубликовала у себя в профиле несколько свежих Stories, на которых продемонстрировала гематомы от недавней потасовки с Романом. Выяснилось, что Гриценко сильно толкнул девушку в спину, после чего она упала на ковер и поранила себе руки. К слову, продержались отношения парочки всего месяц.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:32

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