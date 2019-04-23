«Норвежская Ванга» напророчила начало Третьей мировой войны
В российских СМИ появились сообщения, что 50 лет назад предсказательница Гунхильде Смелхус из Норвегии напророчила начало Третьей мировой войны. Как заявляется, ее иногда именуют «норвежской Вангой».
Некоторое время назад во Всемирной паутине начала появляться информация о пророчестве Гунхильды Смелхус. Согласно нему, следующая крупная международная битва, которую назовут Третьей мировой войной, начнется, когда люди перестанут признавать религию и брачный союз. Причиной вспышки военного конфликта должно послужить моральное разложение человечества. Нелегальная миграция станет еще одной предпосылкой к вышеперечисленному.
С конца 2018 года средства массовой информации периодически публикуют пророчества французского фармацевта и алхимика Мишеля де Нострдама на текущий год, которые впервые появились в декабре. Авторы подобной информации убеждали, что он предсказал начало третьей масштабной схватки с массовым кровопролитием именно на этот год. По данным источника, она закончится только к 2047 году. Среди пророчеств также присутствуют наводнения в Европе и сильное колебание земной коры между Калифорнией и Ванкувером. Кроме этого, утверждалось, что в 2019 году звери заговорят с людьми. Это позволило скептикам поверить в предсказания после того, как американские ученые продемонстрировали разработку, позволяющую разобрать звуки, которые издают крысы.
Разные сообщения о грядущих битвах, катаклизме или «конце света» за последнее время начали появляются во Всемирной паутине значительно чаще, чем когда либо. Они вызывают достаточно много интереса, преимущественно, если авторы аналогичных статей ссылаются на знаменитых предсказателей, в частности на Нострадамуса или болгарскую Вангу.
Ранее математик из США высчитал время начала Третьей мировой войны.
Некоторое время назад во Всемирной паутине начала появляться информация о пророчестве Гунхильды Смелхус. Согласно нему, следующая крупная международная битва, которую назовут Третьей мировой войной, начнется, когда люди перестанут признавать религию и брачный союз. Причиной вспышки военного конфликта должно послужить моральное разложение человечества. Нелегальная миграция станет еще одной предпосылкой к вышеперечисленному.
С конца 2018 года средства массовой информации периодически публикуют пророчества французского фармацевта и алхимика Мишеля де Нострдама на текущий год, которые впервые появились в декабре. Авторы подобной информации убеждали, что он предсказал начало третьей масштабной схватки с массовым кровопролитием именно на этот год. По данным источника, она закончится только к 2047 году. Среди пророчеств также присутствуют наводнения в Европе и сильное колебание земной коры между Калифорнией и Ванкувером. Кроме этого, утверждалось, что в 2019 году звери заговорят с людьми. Это позволило скептикам поверить в предсказания после того, как американские ученые продемонстрировали разработку, позволяющую разобрать звуки, которые издают крысы.
Разные сообщения о грядущих битвах, катаклизме или «конце света» за последнее время начали появляются во Всемирной паутине значительно чаще, чем когда либо. Они вызывают достаточно много интереса, преимущественно, если авторы аналогичных статей ссылаются на знаменитых предсказателей, в частности на Нострадамуса или болгарскую Вангу.
Ранее математик из США высчитал время начала Третьей мировой войны.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:53