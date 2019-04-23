Анастасия Волочкова сказала, что раны на стопах ей зализывает собака

Недавно артистка участвовала в съёмках программы «Привет, Андрей!», в которой ей снова пришлось стать на пуанты и танцевать. Из-за продолжительных дублей её ноги пострадали и покрылись ранками и мозолями. Несмотря на то, что программа вышла еще на прошлой неделе, у Волочковой еще не прошли последствия продолжительных съёмок.На фото, которое было опубликовано в Сети, видно, что на ногах еще есть пластыри. Как рассказала артистка, именно эти собаки помогают ей исцелить раны. Одного из псов зовут Буран. Как зовут второго питомца неизвестно. Возможно, это и поможет вылечить ноги, поскольку давно было доказано, что слюна собаки имеет антисептические и заживляющие свойства.