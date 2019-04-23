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Андрей Черкасов признался, что на днях ему приснился Влад Кадони

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов признался поклонникам, что на днях ему приснился его коллега Влад Кадони. По словам звезды скандальной телестройки, в последнюю неделю ему снятся весьма странные сны.

Андрей Черкасов признался, что на днях ему приснился Влад Кадони

Не секрет, что многочисленных поклонников «Дома-2» время от времени куда больше интересует не то, что они видят в новых выпусках телепроекта, а закадровая жизнь каждой из звезды реалити. Отметим, что руководство телестройки научилось умело использовать подобный интерес фанатов, поэтому периодически «подкидывает» в Сеть информацию о различных закулисных интрижках.

К примеру, в социальных сетях уже давно ходят слухи о том, что Черкасов на самом деле не то, что не дружит с Владом Кадони, но и считает коллегу своим «врагом». Нужно сказать, что недавний пост Андрея многие телезрители восприняли как подтверждение сплетням.

На днях Черкасов опубликовал у себя на страничке в Instagram новый блог, в котором рассказ подписчикам, что недавно ему приснился Кадони. По словам Андрея, в его сновидении именно Влад возглавлял «банду», которая искала его.

Андрей Черкасов признался, что на днях ему приснился Влад Кадони

«Я был принцем сказочного королевства, был какой-то масштабный бал и вдруг все пропало. Нас кто-то захватил , все погибли. И враги устроили на меня охоту. И знаете кто их возглавлял?! Влад Кадони! Причем одет он был в красный смокинг 19 века», - поделился подробностями своего сна Андрей.

К слову, в комментариях под свежим постом Черкасова предположили, что этим постом Андрей хотел прекратить многочисленные вопросы, дружит ли он с Кадони или нет.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:12

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