Ученые объяснили, почему телефоны не вызывают рак мозга
В рамках программы «Здоровье: правда или страх» на телеканале BBC ведущие Анжела Риппон и Кевин Дуала вновь подняли вопрос о том, вызывают ли телефоны рак мозга. Ответы ученых оказались однозначны - аппарат не может провоцировать появление злокачественных новообразований.
Национальный институт рака утверждает, что мобильные устройства излучают радиочастотные волны, которые взаимодействуют со всем телом человека. Биофизик Иоланда Охене отметил, что одна сторона спектра - это ионизирующее излучение, которое представляет собой очень высокую энергию и высокочастотные волны.
Но, согласно выводам Национального института наук об окружающей среде, Центра по контролю заболеваний и Федеральной комиссии по связи, научных доказательств, что они приводят к раку, нет. В отличие от рентгеновских лучей, которые являются ионизирующими, это излучение телефонов является “низкоэнергетическими, низкочастотными и не повреждает клетки”.
Национальный институт рака утверждает, что мобильные устройства излучают радиочастотные волны, которые взаимодействуют со всем телом человека. Биофизик Иоланда Охене отметил, что одна сторона спектра - это ионизирующее излучение, которое представляет собой очень высокую энергию и высокочастотные волны.
Но, согласно выводам Национального института наук об окружающей среде, Центра по контролю заболеваний и Федеральной комиссии по связи, научных доказательств, что они приводят к раку, нет. В отличие от рентгеновских лучей, которые являются ионизирующими, это излучение телефонов является “низкоэнергетическими, низкочастотными и не повреждает клетки”.
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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 16:38