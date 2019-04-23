Ученые объяснили, почему телефоны не вызывают рак мозга





Национальный институт рака утверждает, что мобильные устройства излучают радиочастотные волны, которые взаимодействуют со всем телом человека. Биофизик Иоланда Охене отметил, что одна сторона спектра - это ионизирующее излучение, которое представляет собой очень высокую энергию и высокочастотные волны.Но, согласно выводам Национального института наук об окружающей среде, Центра по контролю заболеваний и Федеральной комиссии по связи, научных доказательств, что они приводят к раку, нет. В отличие от рентгеновских лучей, которые являются ионизирующими, это излучение телефонов является “низкоэнергетическими, низкочастотными и не повреждает клетки”.