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Татьяна Тарасова расстроилась из-за ухода Максима Ковтуна

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова расстроилась, узнав об уходе из спорта её ученика Максима Ковтуна. Об этом он сообщил сегодня, не вдаваясь в подробности принятого решения.
Татьяна Тарасова расстроилась из-за ухода Максима Ковтуна

Ковтун решил прервать свою спортивную карьеру и стать тренером. Этот факт Тарасова назвала очень печальной новостью, поскольку возлагала большие надежды на юного спортсмена. Она считает, что он был очень перспективным молодым человеком, однако у него оказался не достаточно крепкий характер, и ему не хватило терпения для достижения высоких результатов. Она надеялась увидеть, как её ученик станет чемпионом, но этому не суждено случится. Теперь Татьяна Тарасова будет ждать, когда ученики Максима Ковтуна ступят на лед, передает Nation News.

С чем именно связан уход известно спортсмена достоверно неизвестно. Возможно в ближайшее время сам Ковтун даст комментарий по поводу своего решения.



 
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Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:50

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