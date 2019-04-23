Самый мощный смартфон в мире Lenovo Z6 Pro появится в продаже через неделю





Новинка представлена несколькими вариантами, в зависимости от объёма ОЗУ 6 Гб, 8 Гб, 12 Гб и, в зависимости от размера внутренней памяти 128Гб, 256Гб, 512 Мб.Флагман оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 855, AMOLED-экраном диагональю 6,39 дюйма, четырёхмодульной основной камерой, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Основная камера смартфона способна снимать фото разрешением до 48 мегапикселей и видео в 4К. Фронтальная камера сделает селфи пользователя разрешением до 32 мегапикселей.Работает Z6 Pro на платформе Android 9.0 Pie, включающей собственную оболочку от Lenovo - ZUI 11. Согласно данным портала Gizmochina.com, стоимость новинки в России составит от 27500 рублей.Флагман установил абсолютный рекорд на AnTuTu, набрав более 400 тысяч баллов. Смартфон отобрал первенство у предыдущего лидера рейтинга - Xiaomi Mi9.