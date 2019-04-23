Промсвязьбанк и фирма «1С» создали для ИП на УСН 6% сервис для оплаты налогов и сдачи декларации





«Моя Бухгалтерия 1С» разрабатывалась для помощи предпринимателям в своевременном внесении обязательных взносов в социальные фонды и оплаты налогов. Ресурс информирует клиентов ПСБ обо всех налоговых событиях и позволяет в автоматическом режиме определить размер платежей. Сформировать и отправить отчетность можно через интернет-банк «Мой Бизнес». Документы заверяются цифровой подписью, бесплатно выпущенной банком. Открытые в других финансовых учреждениях счета легко объединяются в одну систему после загрузки выписки из 1С.Глава проекта «Моя Бухгалтерия 1С» Никита Константинов рассказал, что ПСБ видит повышенный интерес к сервису в период, отведенный для сдачи годовой отчетности. Бухгалтерия, созданная при поддержке компании «1С», стала полезным, а главное удобным продуктом для ИП, боящихся пропустить дату сдачи контролирующим органам необходимых бумаг. К концу года Промсвязьбанк планирует привлечь к сервису каждого третьего клиента из числа работающих по упрощенной системе предпринимателей.«Наша компания более 20 лет занимается расчетом, учетом и сдачей отчетности, поэтому нас не удивляет повышенный интерес ИП к автоматизированному сервису. Тесная работа с ПСБ стала для нас новым и интересным опытом, позволившим создать удобную и понятную для простых обывателей программу. Теперь каждый клиент банка с открытием счета получает сервис учета», - пояснил Олег Фогель, глава отдела разработки программ бухучета фирмы «1С».