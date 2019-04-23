Ирина Салтыкова занялась сексуальным воспитанием дочери Алисы в 7 лет





Знаменитость призналась в эфире популярной программы о здоровье, что стала матерью на самом пике популярности. Ирина Салтыкова, несмотря на плотный график, старалась уделять маленькой наследнице как можно больше времени, занимаясь ее всесторонним развитием.По словам артистки, она прислушивалась к мнению педиатра и с младенчества окружала малышку разными книгами с красочными картинками. Девочка рвала яркие изображения, но со временем проявила интерес к буквам. Ирина Салтыкова не стала скрывать: когда Алисе исполнилось 7, звезда увидела в одном из магазинов книгу о сексуальности, надпись на которой гласила: «Для детей с 7 лет». Она приобрела произведение для дочери. «Не знаю, правильно или неправильно я поступила, сомневается исполнительница.Сейчас наследнице Салтыковой 30, она активно проявляет себя в мире музыки. Дочь пошла по стопам звезды, однако мать не может пожаловаться на Алису, ведь она выросла воспитанным, образованным человеком, сохранив с родительницей теплые, дружеские отношения.