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Ирина Салтыкова занялась сексуальным воспитанием дочери Алисы в 7 лет

Ирина Салтыкова на днях стала гостьей программы «Жить здорово». Темой выпуска оказалось половое созревание девочек, и певица решила рассказать о сексуальном воспитании своей дочери Алисы.

Ирина Салтыкова занялась сексуальным воспитанием дочери Алисы в 7 лет

Знаменитость призналась в эфире популярной программы о здоровье, что стала матерью на самом пике популярности. Ирина Салтыкова, несмотря на плотный график, старалась уделять маленькой наследнице как можно больше времени, занимаясь ее всесторонним развитием.

По словам артистки, она прислушивалась к мнению педиатра и с младенчества окружала малышку разными книгами с красочными картинками. Девочка рвала яркие изображения, но со временем проявила интерес к буквам. Ирина Салтыкова не стала скрывать: когда Алисе исполнилось 7, звезда увидела в одном из магазинов книгу о сексуальности, надпись на которой гласила: «Для детей с 7 лет». Она приобрела произведение для дочери. «Не знаю, правильно или неправильно я поступила, сомневается исполнительница.
Ирина Салтыкова занялась сексуальным воспитанием дочери Алисы в 7 лет

Сейчас наследнице Салтыковой 30, она активно проявляет себя в мире музыки. Дочь пошла по стопам звезды, однако мать не может пожаловаться на Алису, ведь она выросла воспитанным, образованным человеком, сохранив с родительницей теплые, дружеские отношения.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:24

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