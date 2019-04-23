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Настя Самбурская утверждает, что немного поправилась перед пляжным сезоном

Настя Самбурская утверждает, что немного поправилась перед пляжным сезоном. Об этом она сообщила в своем аккаунте Instagram, разместив соответствующий пост.
Настя Самбурская утверждает, что немного поправилась перед пляжным сезоном

Как пояснила актриса, её фигура немного пострадала из-за стресса, поэтому она не готова к посещению пляжей. Самбурская молодая и незамужняя девушка, и ей следует привести себя в форму.

Напомним, что звезда сериала «Универ» приостановила свою театральную деятельность и занялась музыкой. Она уже записала несколько песен в тюремном жанре, и даже успела получить номинацию «открытие года» от радио «Шансон». Её творчество понравилось не только поклонникам, но и профессиональным экспертам, а это означает, что она сделала правильный выбор, изменив вид деятельности.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:07

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