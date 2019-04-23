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Промсвязьбанк упростил онлайн-кредитование для всех компаний МСБ

Промсвязьбанк сделал онлайн-кредитование максимально доступным для предприятий среднего и малого бизнеса в рамках собственного проекта «Все просто!». Новый банковский продукт, реализованный на российском рынке впервые, разрешает компаниям МСБ, даже не являющимся клиентами финансового учреждения, оформлять займ по упрощенной системе.
Промсвязьбанк упростил онлайн-кредитование для всех компаний МСБ

Все действия по получению кредита, начиная от заявки и завершая зачислением заказанной суммы, осуществляются онлайн. Предпринимателю потребуется загрузить на сайт согласие с подписью на запрос в БКИ и обработку личных данных, а также карточку 51-го счета из 1С, свидетельствующую об оборотах бизнеса за шесть месяцев. После поступления документов с заказчиком в течение одного рабочего дня свяжется по телефону сотрудник банка и озвучит решение по запросу. Распоряжаться кредитной суммой в онлайн-банкинге ПСБ предприниматель сможет с момента открытия счета.

Александр Чернощекин, возглавляющий дирекцию МСБ Промсвязьбанка, отмечает, что на сегодня через цифровые платформы бизнесмены проводят 98% платежей. Дистанционный формат работы с каждым днем набирает все большую популярность, поэтому руководство финансовой организации решило сделать процесс кредитования максимально прозрачным и удобным. Программа ПСБ «Все просто!» предусматривает получение займа на любые цели, связанные с бизнесом. Учреждение может оформить кредит в размере не более 1 млн рублей со ставкой 16,5% годовых, не взимая комиссию и без залога.

Подать заявку на кредит ПСБ «Всё просто!» можно на сайте.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:20

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