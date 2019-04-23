Промсвязьбанк упростил онлайн-кредитование для всех компаний МСБ
Промсвязьбанк сделал онлайн-кредитование максимально доступным для предприятий среднего и малого бизнеса в рамках собственного проекта «Все просто!». Новый банковский продукт, реализованный на российском рынке впервые, разрешает компаниям МСБ, даже не являющимся клиентами финансового учреждения, оформлять займ по упрощенной системе.
Все действия по получению кредита, начиная от заявки и завершая зачислением заказанной суммы, осуществляются онлайн. Предпринимателю потребуется загрузить на сайт согласие с подписью на запрос в БКИ и обработку личных данных, а также карточку 51-го счета из 1С, свидетельствующую об оборотах бизнеса за шесть месяцев. После поступления документов с заказчиком в течение одного рабочего дня свяжется по телефону сотрудник банка и озвучит решение по запросу. Распоряжаться кредитной суммой в онлайн-банкинге ПСБ предприниматель сможет с момента открытия счета.
Александр Чернощекин, возглавляющий дирекцию МСБ Промсвязьбанка, отмечает, что на сегодня через цифровые платформы бизнесмены проводят 98% платежей. Дистанционный формат работы с каждым днем набирает все большую популярность, поэтому руководство финансовой организации решило сделать процесс кредитования максимально прозрачным и удобным. Программа ПСБ «Все просто!» предусматривает получение займа на любые цели, связанные с бизнесом. Учреждение может оформить кредит в размере не более 1 млн рублей со ставкой 16,5% годовых, не взимая комиссию и без залога.
Подать заявку на кредит ПСБ «Всё просто!» можно на сайте.
Все действия по получению кредита, начиная от заявки и завершая зачислением заказанной суммы, осуществляются онлайн. Предпринимателю потребуется загрузить на сайт согласие с подписью на запрос в БКИ и обработку личных данных, а также карточку 51-го счета из 1С, свидетельствующую об оборотах бизнеса за шесть месяцев. После поступления документов с заказчиком в течение одного рабочего дня свяжется по телефону сотрудник банка и озвучит решение по запросу. Распоряжаться кредитной суммой в онлайн-банкинге ПСБ предприниматель сможет с момента открытия счета.
Александр Чернощекин, возглавляющий дирекцию МСБ Промсвязьбанка, отмечает, что на сегодня через цифровые платформы бизнесмены проводят 98% платежей. Дистанционный формат работы с каждым днем набирает все большую популярность, поэтому руководство финансовой организации решило сделать процесс кредитования максимально прозрачным и удобным. Программа ПСБ «Все просто!» предусматривает получение займа на любые цели, связанные с бизнесом. Учреждение может оформить кредит в размере не более 1 млн рублей со ставкой 16,5% годовых, не взимая комиссию и без залога.
Подать заявку на кредит ПСБ «Всё просто!» можно на сайте.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:20