АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые объяснили, почему телефоны не вызывают рак мозга
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Ирина Чериченко рассказала, что их с Алексеем Лысенковым чувства со временем просто угасли

На телевизионной передаче «Судьба человека» известная киноактриса Ирина Чериченко впервые откровенно рассказала о разрыве отношений с российским телеведущим Алексеем Лысенковым. Пара была вместе около десяти лет.
Ирина Чериченко рассказала, что их с Алексеем Лысенковым чувства со временем просто угасли

Гостьей одного из последних эфиров телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала 55-летняя Ирина Чериченко. Она поделилась с ведущим Борисом Корчевниковым, почему разошлась с 54-летним Алексеем Лысенковым. С 2005 по 2015 год звездная пара жила в гражданском браке, а встречаться они начали еще за много лет до него. Спустя некоторое время роман прекратился, но через несколько лет возобновился с новой силой.

Сам Алексей Лысенков говорил, что в первый раз они расстались, так как оба состояли в официальном браке и были не готовы начать новые отношения.
Ирина Чериченко рассказала, что их с Алексеем Лысенковым чувства со временем просто угасли

Несмотря ни на что, в 2005 году Ирина Чериченко стала снова встречаться с Лысенковым. Актриса отметила, что однажды он ошибся номером и попал на нее. Через полтора месяца ситуация повторилась и ведущий программы «Сам себе режиссер» сказал, что, видимо, это судьба и тогда они встретились. Так и начались их отношения.

Ирина Чериченко добавила, что они чувствовали гармонию друг с другом. Партнеры очень любили путешествовать по миру. Однако со временем они начали отдаляться и в 2015 году наступил тупик. Знаменитости приняли решение расстаться, так как чувства угасли и им стало не интересно вместе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бузова, Орлова, Кадони и другие звезды
Ольга Бузова проходит лечение в одной
Татьяна Тарасова расстроилась из-за
Рита Ларченко прокомментировала
Девушка Романа Гриценко показала
Ирина Салтыкова занялась сексуальным
Андрей Черкасов признался, что на днях
Настя Самбурская утверждает, что
Ирина Чериченко рассказала, что их с
Звезда «Дома-2» Саша Задойнов снялся в
Google совместно с «Одноклассниками»
Ученые из Великобритании рассказали,
Леша Безус попросит руки и сердца
В Индонезии во время выборов погибли 92
Ученые объяснили, почему телефоны не
Новые телевизоры Xiaomi Mi TV с
Промсвязьбанк и фирма «1С» создали для
Промсвязьбанк упростил
«Я не знаю судьбу своих детей»: Ксения
Стала известна предположительная дата
Поминки Юлии Началовой пройдут на день
Ольга Бузова рассказала, что изменилось
В России появится хот-хэтч Hyundai i30 N
Майя Донцова и Леша Купин «поженились»
Ученые доказали, что жевательная
Ученые: Для спасения жизни на Земле
Подсолнечное масло может спровоцировать
Федеральное бюро расследований
Новая участница «Дома-2» пришла на
Оскар Кучера станет папой в пятый раз
Просмотреть все новости