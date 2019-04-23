Ирина Чериченко рассказала, что их с Алексеем Лысенковым чувства со временем просто угасли





Гостьей одного из последних эфиров телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала 55-летняя Ирина Чериченко. Она поделилась с ведущим Борисом Корчевниковым, почему разошлась с 54-летним Алексеем Лысенковым. С 2005 по 2015 год звездная пара жила в гражданском браке, а встречаться они начали еще за много лет до него. Спустя некоторое время роман прекратился, но через несколько лет возобновился с новой силой.Сам Алексей Лысенков говорил, что в первый раз они расстались, так как оба состояли в официальном браке и были не готовы начать новые отношения.Несмотря ни на что, в 2005 году Ирина Чериченко стала снова встречаться с Лысенковым. Актриса отметила, что однажды он ошибся номером и попал на нее. Через полтора месяца ситуация повторилась и ведущий программы «Сам себе режиссер» сказал, что, видимо, это судьба и тогда они встретились. Так и начались их отношения.Ирина Чериченко добавила, что они чувствовали гармонию друг с другом. Партнеры очень любили путешествовать по миру. Однако со временем они начали отдаляться и в 2015 году наступил тупик. Знаменитости приняли решение расстаться, так как чувства угасли и им стало не интересно вместе.