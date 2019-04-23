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Google совместно с «Одноклассниками» запустят тест по безопасности в Сети

Компания Google запустит в своем официальном сообществе в «Одноклассниках» тест, который позволит в игривой форме проверить осведомленность пользователей о кибербезопасности. Также во время прохождения испытания можно будет узнать об основных правилах поведения в Интернете.
Google совместно с «Одноклассниками» запустят тест по безопасности в Сети

Администрация социальной сети «Одноклассники» уделяет много внимания безопасности своих пользователей. За прошлый год количество обращений по причине мошеннических действий сократилась в три раза. Этого удалось достичь благодаря упорному труду службы безопасности ресурса.

В свою очередь Google также не забывает о защищенности своих посетителей. По их инициативе аналитики из YouGov совершили проверку безопасности российского интернета. В результате было установлено, что 30 процентов пользователи имели проблемы со взломом страничек в социальных сетях, а 43 процента получали различные фишинговые месенджи.

Созданный тест направлен на проверку готовности людей к возможным проблемам безопасности в Сети. Также он обучит основам предотвращения возможных нарушений в отношении юзеров Интернета.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:36

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