Леша Безус попросит руки и сердца Милены Безбородовой у ее мамы
Алексей Безус планирует попросить руки и сердца Милены Безбородовой у ее родительницы. Отметим, что 19-летняя участница «Дома-2» весьма положительно отнеслась к намерениям возлюбленного.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что один из героев реалити-шоу «Дом-2» собирается навестить мать своей избранницы. Выяснилось, что в ближайшее время Безус в компании Безбородовой поедут в Эстонию, чему длинноволосая красавица безумно рада.
По предварительным сведениям, Алексей планирует сначала извиниться перед родительницей Милены за то, что время от времени плохо относиться к девушке, а уже потом попросить руки и сердца ее дочери.
Стоит отметить, что в последнее время конфликтов в паре Безуса и Безбородовой стало куда меньше. Впрочем, многочисленные телезрители «Дома-2» уверены, что мир в парочке наступил ненадолго и как только в финале конкурса «Свадьба на миллион» будет определен победитель, все вернется на круги своя.
Как бы то ни было, но на сегодняшний день Алексей и Милена уже начали активно обсуждать свое будущую свадьбу. Поговаривают, что влюбленные уже даже определились, где будут жить, когда решат отравиться за Периметр.
К слову, не так давно Безус прихвастнул поклонникам, что у него появилась собственная недвижимость в Сочи. По словам Леши, теперь ему не страшно ехать к родительнице Милены, чтобы просить руки ее дочери, ведь теперь ему есть, куда привести ее наследницу, сообщает Novosti-Dom2.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что один из героев реалити-шоу «Дом-2» собирается навестить мать своей избранницы. Выяснилось, что в ближайшее время Безус в компании Безбородовой поедут в Эстонию, чему длинноволосая красавица безумно рада.
По предварительным сведениям, Алексей планирует сначала извиниться перед родительницей Милены за то, что время от времени плохо относиться к девушке, а уже потом попросить руки и сердца ее дочери.
Стоит отметить, что в последнее время конфликтов в паре Безуса и Безбородовой стало куда меньше. Впрочем, многочисленные телезрители «Дома-2» уверены, что мир в парочке наступил ненадолго и как только в финале конкурса «Свадьба на миллион» будет определен победитель, все вернется на круги своя.
Как бы то ни было, но на сегодняшний день Алексей и Милена уже начали активно обсуждать свое будущую свадьбу. Поговаривают, что влюбленные уже даже определились, где будут жить, когда решат отравиться за Периметр.
К слову, не так давно Безус прихвастнул поклонникам, что у него появилась собственная недвижимость в Сочи. По словам Леши, теперь ему не страшно ехать к родительнице Милены, чтобы просить руки ее дочери, ведь теперь ему есть, куда привести ее наследницу, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58