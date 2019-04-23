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Леша Безус попросит руки и сердца Милены Безбородовой у ее мамы

Алексей Безус планирует попросить руки и сердца Милены Безбородовой у ее родительницы. Отметим, что 19-летняя участница «Дома-2» весьма положительно отнеслась к намерениям возлюбленного.

Леша Безус попросит руки и сердца Милены Безбородовой у ее мамы

Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что один из героев реалити-шоу «Дом-2» собирается навестить мать своей избранницы. Выяснилось, что в ближайшее время Безус в компании Безбородовой поедут в Эстонию, чему длинноволосая красавица безумно рада.

По предварительным сведениям, Алексей планирует сначала извиниться перед родительницей Милены за то, что время от времени плохо относиться к девушке, а уже потом попросить руки и сердца ее дочери.

Стоит отметить, что в последнее время конфликтов в паре Безуса и Безбородовой стало куда меньше. Впрочем, многочисленные телезрители «Дома-2» уверены, что мир в парочке наступил ненадолго и как только в финале конкурса «Свадьба на миллион» будет определен победитель, все вернется на круги своя.

Леша Безус попросит руки и сердца Милены Безбородовой у ее мамы

Как бы то ни было, но на сегодняшний день Алексей и Милена уже начали активно обсуждать свое будущую свадьбу. Поговаривают, что влюбленные уже даже определились, где будут жить, когда решат отравиться за Периметр.

К слову, не так давно Безус прихвастнул поклонникам, что у него появилась собственная недвижимость в Сочи. По словам Леши, теперь ему не страшно ехать к родительнице Милены, чтобы просить руки ее дочери, ведь теперь ему есть, куда привести ее наследницу, сообщает Novosti-Dom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58

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