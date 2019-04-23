Ученые из Великобритании рассказали, как заснуть во время сильной жары
Ученые из Великобритании рассказали, как заснуть в период сильной жары. Для жителей, не привыкшим к высоким температурам, очень важно прислушаться к рекомендациям специалистов.
Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на The Mirror, многие люди часто испытывают проблемы со сном в жаркое время года, что негативно влияет на здоровье. Эксперты Школы сна рекомендуют перед тем, как отправиться отдыхать, хорошо охладить постельные принадлежности. Существенно снизить температуру можно, сложив простыни и подушки в пакеты и поместить их в холодильник. Во время выбора постельного белья лучше приобретать изделия из натуральных, легких тканей, к примеру, хлопка или льна.
Британские ученые советуют открывать окна перед сном или купить вентилятор, чтобы добавить прохлады спальне. По мнению экспертов, лучше всего люди спят в комнате, где температура составляет 17ºC. Быстрее уснуть отлично помогает и прохладный душ перед отдыхом, однако следует учитывать, что вода не должна быть чересчур холодной, так как это заставит организм бодрствовать.
Еще одним важным фактором, от которого может зависеть ночной отдых, является поздний прием пищи. Между сном и ужином должен быть промежуток, как минимум в два часа. Светила науки напомнили о наличии возле кровати стакана с прохладной водой, позволяющей оперативно избавиться от жажды.
Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на The Mirror, многие люди часто испытывают проблемы со сном в жаркое время года, что негативно влияет на здоровье. Эксперты Школы сна рекомендуют перед тем, как отправиться отдыхать, хорошо охладить постельные принадлежности. Существенно снизить температуру можно, сложив простыни и подушки в пакеты и поместить их в холодильник. Во время выбора постельного белья лучше приобретать изделия из натуральных, легких тканей, к примеру, хлопка или льна.
Британские ученые советуют открывать окна перед сном или купить вентилятор, чтобы добавить прохлады спальне. По мнению экспертов, лучше всего люди спят в комнате, где температура составляет 17ºC. Быстрее уснуть отлично помогает и прохладный душ перед отдыхом, однако следует учитывать, что вода не должна быть чересчур холодной, так как это заставит организм бодрствовать.
Еще одним важным фактором, от которого может зависеть ночной отдых, является поздний прием пищи. Между сном и ужином должен быть промежуток, как минимум в два часа. Светила науки напомнили о наличии возле кровати стакана с прохладной водой, позволяющей оперативно избавиться от жажды.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:17