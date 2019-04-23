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В Индонезии во время выборов погибли 92 члена комиссии

В Индонезии прошли выборы не только президента государства, но и двух палат парламента. Во время проведения подсчета голосов 92 члена комиссии погибли в результате истощения и переутомления.
В Индонезии во время выборов погибли 92 члена комиссии

Это самые крупные выборы, прошедшие в мире. Страна занимает четвертое место на планете по количеству населения. Индонезия разделена на 34 административно-территориальные единицы, две из которых имеют статус особых округов. Независимость страна получила 17 августа 1945 года, и с того времени приобрела статус унитарной президентской республики.

Согласно имеющейся информации, не менее 370 человек пожаловалось на ухудшение самочувствия во время подсчета голосов, который длился больше суток. В поселке Адодо Долу скоропостижно скончался глава избирательного участка, который проводил пленарное заседание по результатам выборов. Причиной смерти, по предварительным данным, стало сильное переутомление организма, что привело к сердечной недостаточности.

В этих выборах принимало участие 240 тысяч кандидатов от различных партий на 20 тысяч мест. Явка избирателей составила почти 80 процентов. Всего в стране имели возможность проголосовать 193 миллиона человек.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:42

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