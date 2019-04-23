Стала известна предположительная дата выхода и стоимость новой консоли PlayStation
Инсайдеры назвали предположительную дату выхода и стоимость новой консоли от компании Sony. Речь идет о новинке под названием PlayStation 4 Super Slim, созданной на базе 7-нанометрового процессора.
Согласно имеющимся данным, анонс новинки должен состояться в сентябре-октябре этого года. PlayStation 4 Super Slim сможет похвастаться меньшими размерами, по сравнению с предшественником PlayStation 4 Slim. Стоимость продукта японской корпорации составит около 199 евро. Производители снизили цену из-за наличия жесткого диска консоли меньшего объема.
Эксперты подозревают, что такие прогнозы могут быть вполне реалистичны. Sony уже вела себя подобным образом, представив Super Slim в конце жизненного цикла консоли PlayStation 3. По мнению специалистов, разработчики могут привлечь новых потенциальных покупателей и заодно снизить финансовые затраты, связанные с нежеланием геймеров покупать версии приставки PS4 с дорогим ценником незадолго до выпуска новинки.
Согласно имеющимся данным, анонс новинки должен состояться в сентябре-октябре этого года. PlayStation 4 Super Slim сможет похвастаться меньшими размерами, по сравнению с предшественником PlayStation 4 Slim. Стоимость продукта японской корпорации составит около 199 евро. Производители снизили цену из-за наличия жесткого диска консоли меньшего объема.
Эксперты подозревают, что такие прогнозы могут быть вполне реалистичны. Sony уже вела себя подобным образом, представив Super Slim в конце жизненного цикла консоли PlayStation 3. По мнению специалистов, разработчики могут привлечь новых потенциальных покупателей и заодно снизить финансовые затраты, связанные с нежеланием геймеров покупать версии приставки PS4 с дорогим ценником незадолго до выпуска новинки.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:07