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Поминки Юлии Началовой пройдут на день раньше из-за ее дочери

Родственники певицы Юлии Началовой сообщили, что поминки пройдут 23-го, а не 24 апреля. На 40-й день с момента смерти ее дочь сыграет в спектакле.
Поминки Юлии Началовой пройдут на день раньше из-за ее дочери

В среду, 24 апреля, будет 40 дней с момента ухода из жизни телеведущей Юлии Началовой. Однако недавно ее родственники сообщили сотрудникам СМИ, что перенесли дату поминок. Они состоялись сегодня, 23 апреля.

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она объяснила, что завтра у Веры Началовой важное школьное мероприятие. Девочка нуждается в поддержке близких, поэтому бабушка и крестная мать Лариса Долина решили перенести поминки на день раньше. По православным правилам они ничего не нарушают, отметила Исаева.

Старший по чину священник подтвердил слова пиар-директора Началовой. Нередко дата переносится, так как собрать людей в выходной день сложно. Четких правил в этом вопросов нет, только советы.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:58

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