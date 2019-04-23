Поминки Юлии Началовой пройдут на день раньше из-за ее дочери

В среду, 24 апреля, будет 40 дней с момента ухода из жизни телеведущей Юлии Началовой. Однако недавно ее родственники сообщили сотрудникам СМИ, что перенесли дату поминок. Они состоялись сегодня, 23 апреля.Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она объяснила, что завтра у Веры Началовой важное школьное мероприятие. Девочка нуждается в поддержке близких, поэтому бабушка и крестная мать Лариса Долина решили перенести поминки на день раньше. По православным правилам они ничего не нарушают, отметила Исаева.Старший по чину священник подтвердил слова пиар-директора Началовой. Нередко дата переносится, так как собрать людей в выходной день сложно. Четких правил в этом вопросов нет, только советы.