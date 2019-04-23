В России появится хот-хэтч Hyundai i30 N





В целом, версии электрокара для российского рынка такие же, как и европейские. В базовой версии i30 N Sport учли стандарты РФ, поэтому мощность её двигателя уменьшили до 249 л.с.Во второй версии i30 N Ultimate, как и в Sport, стоит электрический турбодвигатель с четырьмя цилиндрами и таким же крутящим моментом – 353 Нм, но здесь его мощность 275 л.с. В обеих версиях механическая 6-ти ступенчатая коробка передач.Версия Ultimate от базовой отличается электронноуправляемой блокировкой дифференциала, увеличенными колесными дисками с шинами Pirelli и системой выпуска с открываемой заслонкой.Уже известно, что цена электрокара i30 N версии Sport стартует от 2200000 рублей, а Ultimate – от 2350000 рублей. Купить новый хэтчбек от Hyundai можно будет в 5 российских городах – в Сочи, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Выбраны именно эти города, потому что там есть гоночные трассы.