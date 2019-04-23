Ольга Бузова рассказала, что изменилось после выхода книги «Цена счастья»
Журналисты изучили произведение новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой «Цена счастья» и решили узнать, что же изменилось в жизни звезды, после того, как она выпустила в мир свою первую книгу. Отметим, что еще тогда телезнаменитость продемонстрировала поклонникам, что подходит ко всему очень серьезно.
Сегодня, 23 апреля, во всем мире праздную День книг и авторских прав. Не секрет, что среди российских знаменитостей есть очень много храбрецов, которые однажды, совершенно неожиданно решили испробовать себя в графомантсве. Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не является исключением.
В 2016 году Ольга Бузова выпустила свою первую книгу-автобиографию под названием «Цена счастья». Именно в этом произведении, страницы которого были пропитаны ароматом эксклюзивных духов, звезда «Дома-2» откровенно и смело рассказывает про обычную девушку из Санкт-Петербурга, которая приехала в Москву, чтобы покорить ее.
В одной из глав Ольга рассказывает о периоде, когда она только-только стала ведущей «Дома-2» и насколько ей было сложно вжиться в эту роль.
Сейчас же, как утверждает, Ольга ее любит и уважает коллектив телепроекта «Дом-2», поэтому ночи, когда она то и дело плакала в подушку, остались позади, сообщает Starhit.
«Очень люблю свою работу и всегда иду туда с радостью», - отмечает в книге Бузова.
Сегодня, 23 апреля, во всем мире праздную День книг и авторских прав. Не секрет, что среди российских знаменитостей есть очень много храбрецов, которые однажды, совершенно неожиданно решили испробовать себя в графомантсве. Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не является исключением.
В 2016 году Ольга Бузова выпустила свою первую книгу-автобиографию под названием «Цена счастья». Именно в этом произведении, страницы которого были пропитаны ароматом эксклюзивных духов, звезда «Дома-2» откровенно и смело рассказывает про обычную девушку из Санкт-Петербурга, которая приехала в Москву, чтобы покорить ее.
В одной из глав Ольга рассказывает о периоде, когда она только-только стала ведущей «Дома-2» и насколько ей было сложно вжиться в эту роль.
«Я смогла завоевать любовь и доверие миллионов и поэтому точно заслужу уважение 15 участников проекта», - по словам Бузовой, именно эти слова она ежедневно повторяла себе, когда отправлялась на Лобное место.
Сейчас же, как утверждает, Ольга ее любит и уважает коллектив телепроекта «Дом-2», поэтому ночи, когда она то и дело плакала в подушку, остались позади, сообщает Starhit.
«Очень люблю свою работу и всегда иду туда с радостью», - отмечает в книге Бузова.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:43