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Ольга Бузова рассказала, что изменилось после выхода книги «Цена счастья»

Журналисты изучили произведение новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой «Цена счастья» и решили узнать, что же изменилось в жизни звезды, после того, как она выпустила в мир свою первую книгу. Отметим, что еще тогда телезнаменитость продемонстрировала поклонникам, что подходит ко всему очень серьезно.

Ольга Бузова рассказала, что изменилось после выхода книги «Цена счастья»

Сегодня, 23 апреля, во всем мире праздную День книг и авторских прав. Не секрет, что среди российских знаменитостей есть очень много храбрецов, которые однажды, совершенно неожиданно решили испробовать себя в графомантсве. Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не является исключением.

В 2016 году Ольга Бузова выпустила свою первую книгу-автобиографию под названием «Цена счастья». Именно в этом произведении, страницы которого были пропитаны ароматом эксклюзивных духов, звезда «Дома-2» откровенно и смело рассказывает про обычную девушку из Санкт-Петербурга, которая приехала в Москву, чтобы покорить ее.

В одной из глав Ольга рассказывает о периоде, когда она только-только стала ведущей «Дома-2» и насколько ей было сложно вжиться в эту роль.

Ольга Бузова рассказала, что изменилось после выхода книги «Цена счастья»

«Я смогла завоевать любовь и доверие миллионов и поэтому точно заслужу уважение 15 участников проекта», - по словам Бузовой, именно эти слова она ежедневно повторяла себе, когда отправлялась на Лобное место.

Сейчас же, как утверждает, Ольга ее любит и уважает коллектив телепроекта «Дом-2», поэтому ночи, когда она то и дело плакала в подушку, остались позади, сообщает Starhit.

«Очень люблю свою работу и всегда иду туда с радостью», - отмечает в книге Бузова.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:43

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