«Адская молотилка» на базе КрАЗ-6322 не заинтересовала военных из Ирана





Хоть 57-мм орудия способны уничтожать различные цели в воздухе и на земле, шасси ЗСУ-57-2 уже считаются устаревшими. Он имеет большое количество узлов и агрегатов давнего Т-54. Исходя из этого, иранские разработчики захотели поменять башню с вооружением на что-то более новое и мобильное. Для экспериментов был выбран КрАЗ-6322, как Исламская республика приобрела у Украины партию кременчугских вездеходов.Самоходка на колесах Bahman получила выдвижные опоры, стабилизирующие боевую машину во время стрельбы. У конструкторов получилось максимально автоматизировать управление модулем.Bahman была представлена еще в 2016 году, однако спустя 3 года она так и не была принята на вооружение, хоть и прошла ряд испытаний. Военные специалисты утверждают, что данная ЗСУ слишком высокая и неустойчива, что может привести к неприятным последствиям при марше по пересечённой местности. Ссылаясь на это, командование Ирана очень холодно отнеслось к этой разработке.Сейчас Bahman время от времени демонстрируют на разных выставках в стране. К примеру, недавно прошел показ на мероприятиях в честь Дня Армии.