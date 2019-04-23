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«Адская молотилка» на базе КрАЗ-6322 не заинтересовала военных из Ирана

Армия Ирана эксплуатирует несколько десятков советских зенитных самоходных установок на легкобронированном гусеничном шасси ЗСУ-57-2. За огневую мощь сотрудники СМИ прозвали их «Адская молотилка», однако на базе КрАЗ-6322 она не заинтересовала иранских военных.
«Адская молотилка» на базе КрАЗ-6322 не заинтересовала военных из Ирана

Хоть 57-мм орудия способны уничтожать различные цели в воздухе и на земле, шасси ЗСУ-57-2 уже считаются устаревшими. Он имеет большое количество узлов и агрегатов давнего Т-54. Исходя из этого, иранские разработчики захотели поменять башню с вооружением на что-то более новое и мобильное. Для экспериментов был выбран КрАЗ-6322, как Исламская республика приобрела у Украины партию кременчугских вездеходов.

Самоходка на колесах Bahman получила выдвижные опоры, стабилизирующие боевую машину во время стрельбы. У конструкторов получилось максимально автоматизировать управление модулем.

Bahman была представлена еще в 2016 году, однако спустя 3 года она так и не была принята на вооружение, хоть и прошла ряд испытаний. Военные специалисты утверждают, что данная ЗСУ слишком высокая и неустойчива, что может привести к неприятным последствиям при марше по пересечённой местности. Ссылаясь на это, командование Ирана очень холодно отнеслось к этой разработке.

Сейчас Bahman время от времени демонстрируют на разных выставках в стране. К примеру, недавно прошел показ на мероприятиях в честь Дня Армии.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:16

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