Ученые доказали, что жевательная резинка провоцирует астму и рак





Специалисты выяснили: регулярное жевание этого тянущегося изделия ведет к синдрому раздраженного кишечника. Так происходит в результате заглатывания большого количества слюны и воздуха во время «потребления» жевательной резинки. Еще один минус продукта, который большинство людей употребляют с целью освежить дыхание, - высокое давление на височно-челюстной сустав. В итоге любитель «пожевать резинку» получает частые головные боли.Согласно открытию светил науки, в жевательной резинке содержится такой элемент, как диоксид титана. Последний является очень вредоносным веществом для здоровья человека, ведь его наличие в организме повышает риск появления астмы и онкологических заболеваний.Специалисты еще не изучили досконально все компоненты «освежающего средства», однако предостерегают: чрезмерное увлечение жевательной резинкой способно вызывать нарушения в работе многих жизненно важных органов, приводя к разнообразным недугам.