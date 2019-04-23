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Ученые доказали, что жевательная резинка провоцирует астму и рак

Последние исследования позволили ученым доказать, насколько вредным является для человеческого организма такой популярный продукт, как жевательная резинка. Вещества, содержащиеся в «жвачке», могут провоцировать различные заболевания, включая астму и даже рак.

Ученые доказали, что жевательная резинка провоцирует астму и рак

Специалисты выяснили: регулярное жевание этого тянущегося изделия ведет к синдрому раздраженного кишечника. Так происходит в результате заглатывания большого количества слюны и воздуха во время «потребления» жевательной резинки. Еще один минус продукта, который большинство людей употребляют с целью освежить дыхание, - высокое давление на височно-челюстной сустав. В итоге любитель «пожевать резинку» получает частые головные боли.

Согласно открытию светил науки, в жевательной резинке содержится такой элемент, как диоксид титана. Последний является очень вредоносным веществом для здоровья человека, ведь его наличие в организме повышает риск появления астмы и онкологических заболеваний.
Ученые доказали, что жевательная резинка провоцирует астму и рак

Специалисты еще не изучили досконально все компоненты «освежающего средства», однако предостерегают: чрезмерное увлечение жевательной резинкой способно вызывать нарушения в работе многих жизненно важных органов, приводя к разнообразным недугам.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:16

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