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Ученые: Для спасения жизни на Земле понадобится 100 миллиардов долларов в год

Ученые сообщают, что для спасения жизни на Земле понадобится 100 миллиардов долларов в год. Специалисты уверены, что данная сумма не является завышенной.

Ученые: Для спасения жизни на Земле понадобится 100 миллиардов долларов в год

Научные работники рассказали, что в истории Земли уже было 5 массовых вымираний. Специалисты утверждают, чтобы избежать катастрофы в XXI веке, необходимо реализовать план по созданию охраняемых территорий, как природных экосистем. Поскольку большая часть всех видов животных на Земле обитает в естественных лесах, их сохранение имеет очень важное значение для предотвращения массового вымирания. Научные работники провели несколько исследований, чтобы выяснить, какой минимальный объем суши необходим для того, чтобы сохранить максимальное количество живущих на Земле видов.

Специалисты выяснили, что самое главное на данный момент - это сохранить разнообразие и изобилие жизни на планете. Такие действия обойдутся жителям Земли в 100 миллиардов долларов в год. Ученых заявляют, что это не высокая цена для предотвращение антропогенной катастрофы.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:11

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