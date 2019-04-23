Подсолнечное масло может спровоцировать рак молочной железы





Эксперты рассказали, что подсолнечное масло улучшает работу головного мозга и нервной системы, а также полезно для сердечно-сосудистой системы. Данный продут может поспособствовать понижению кровяного давления, уменьшить риск развития атеросклероза и понижает уровень холестерина. Также подсолнечное масло содержит ароматическую альфа-аминокислоту, которая уменьшает боль в суставах. Благодаря линолевой кислоте, этот продукт повышает иммунную защиту организма.Также специалисты сообщили, что употребление масла, сделанного из семян подсолнечника, может спровоцировать рак молочной железы у пожилых женщин и рак простаты у мужчин. Эксперты заявляют, что больным с диабетом второго типа нежелательно включать в своей рацион данный продукт.