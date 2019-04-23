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Подсолнечное масло может спровоцировать рак молочной железы

Эксперты назвали вредные и полезные свойства подсолнечного масла. Также специалисты заявили, что употребление данного продукта может спровоцировать рак молочной железы у пожилых женщин.

Подсолнечное масло может спровоцировать рак молочной железы

Эксперты рассказали, что подсолнечное масло улучшает работу головного мозга и нервной системы, а также полезно для сердечно-сосудистой системы. Данный продут может поспособствовать понижению кровяного давления, уменьшить риск развития атеросклероза и понижает уровень холестерина. Также подсолнечное масло содержит ароматическую альфа-аминокислоту, которая уменьшает боль в суставах. Благодаря линолевой кислоте, этот продукт повышает иммунную защиту организма.

Также специалисты сообщили, что употребление масла, сделанного из семян подсолнечника, может спровоцировать рак молочной железы у пожилых женщин и рак простаты у мужчин. Эксперты заявляют, что больным с диабетом второго типа нежелательно включать в своей рацион данный продукт.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04

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