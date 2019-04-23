Новая участница «Дома-2» пришла на проект к Татьяне Строковой
Новая участница «Дома-2» Вершинина Юлия пришла на проект к Татьяне Строковой. Девушка в свои 25 лет уже прожила 10 лет в браке и теперь хочет, чтобы опытная, по её мнению, проектантка, научила её быть женственной и разбираться в мужчинах.
В свежем эфире «Дома-2» зрители увидели новый приход участников, среди которых оказалась девушка, пришедшая к Татьяне Строковой. Приехавшая из Самары Юлия Вершинина считает, что именно у неё она сможет научиться женственности и разбираться в мужчинах, несмотря на то, что до этого уже прожила 10 лет в браке.
Новая участница является фитнес-инструктором, открывшим в Самаре уже два филиала, где ведёт групповые силовые тренировки. Кроме того, Юлия Вершинина стала обладательницей 4-го места на кубке России по фитнесу, чем уже переплюнула Саймона Марданшина, читают ведущие телестройки «Дом-2».
В свежем эфире «Дома-2» зрители увидели новый приход участников, среди которых оказалась девушка, пришедшая к Татьяне Строковой. Приехавшая из Самары Юлия Вершинина считает, что именно у неё она сможет научиться женственности и разбираться в мужчинах, несмотря на то, что до этого уже прожила 10 лет в браке.
Новая участница является фитнес-инструктором, открывшим в Самаре уже два филиала, где ведёт групповые силовые тренировки. Кроме того, Юлия Вершинина стала обладательницей 4-го места на кубке России по фитнесу, чем уже переплюнула Саймона Марданшина, читают ведущие телестройки «Дом-2».