Новая участница «Дома-2» пришла на проект к Татьяне Строковой





В свежем эфире «Дома-2» зрители увидели новый приход участников, среди которых оказалась девушка, пришедшая к Татьяне Строковой. Приехавшая из Самары Юлия Вершинина считает, что именно у неё она сможет научиться женственности и разбираться в мужчинах, несмотря на то, что до этого уже прожила 10 лет в браке.Новая участница является фитнес-инструктором, открывшим в Самаре уже два филиала, где ведёт групповые силовые тренировки. Кроме того, Юлия Вершинина стала обладательницей 4-го места на кубке России по фитнесу, чем уже переплюнула Саймона Марданшина, читают ведущие телестройки «Дом-2».