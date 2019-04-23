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Оскар Кучера станет папой в пятый раз

Оскар Кучера опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с беременной супругой. Это будет четвертый совместный ребенок у пары.
Оскар Кучера станет папой в пятый раз

Оскар Кучера на данный момент женат в третий раз. С первой супругой Юлией Лисеевой отношения у него не сложились практически сразу. Возможно, актер был слишком молод для создания семьи - на момент бракосочетания ему было 22 года.

Во втором браке у него родился сын Александр. Брак с Майей Марковой также был недолго, молодые люди развелись в 2006 году.

Юлия – третья жена телезвезды. Она по образованию юрист и занимается бизнесом. Супруги уже стали родителями троих детей – сыновей Александра и Даниила и дочери Алисии. Сейчас Юлия Кучера находится на последних неделях беременности. «Я собираюсь стать папой в пятый раз», - написал в своем Instagram Оскар Кучера. Поклонники пишут свои пожелания звезде в комментариях: «Оскар, поздравляю!!! Молодцы, здоровья», «Поздравляю!!! Какие вы молодцы! Юличка – красавица».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:49

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