Оскар Кучера станет папой в пятый раз

Оскар Кучера на данный момент женат в третий раз. С первой супругой Юлией Лисеевой отношения у него не сложились практически сразу. Возможно, актер был слишком молод для создания семьи - на момент бракосочетания ему было 22 года.Во втором браке у него родился сын Александр. Брак с Майей Марковой также был недолго, молодые люди развелись в 2006 году.Юлия – третья жена телезвезды. Она по образованию юрист и занимается бизнесом. Супруги уже стали родителями троих детей – сыновей Александра и Даниила и дочери Алисии. Сейчас Юлия Кучера находится на последних неделях беременности. «Я собираюсь стать папой в пятый раз», - написал в своем Instagram Оскар Кучера. Поклонники пишут свои пожелания звезде в комментариях: «Оскар, поздравляю!!! Молодцы, здоровья», «Поздравляю!!! Какие вы молодцы! Юличка – красавица».