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Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью своего супруга

Диктор Анна Шатилова стала гостем в телепрограмме «Судьба человека». В студии знаменитость рассказала, что до сих пор не может смириться со смертью своего супруга Алексея Шатилова.

Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью своего супруга

Диктор Анна Шатилова работала на телевидении более 50 лет. Она часто говорила о том, что хотела бы попасть в кадр, но понимала, что в таком случае у нее не останется времени на семью. Анна Шатилова очень любит своего супруга Алексея и сына Кирилла. Недавно диктор стала участницей передачи «Судьба человека» и рассказала некоторые подробности из своей жизни. Она сообщила, что муж сильно ее ревновал и ей после каждой командировки требовалось время, чтобы нормализовать их отношения.

Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью своего супруга

Однажды Анна Шатилова отправилась на дачу, а через время ей позвонил возлюбленный и сказал, что ему стало плохо. Вернувшись домой знаменитость узнала, что супруг скончался по дороге в институт Склифосовского. Со дня смерти Алексея Шатилова прошло уже более 10 лет, но диктор до сих пор не может смириться с потерей любимого человека.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

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