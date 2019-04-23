Диктор Анна Шатилова не может смириться со смертью своего супруга





Диктор Анна Шатилова работала на телевидении более 50 лет. Она часто говорила о том, что хотела бы попасть в кадр, но понимала, что в таком случае у нее не останется времени на семью. Анна Шатилова очень любит своего супруга Алексея и сына Кирилла. Недавно диктор стала участницей передачи «Судьба человека» и рассказала некоторые подробности из своей жизни. Она сообщила, что муж сильно ее ревновал и ей после каждой командировки требовалось время, чтобы нормализовать их отношения.Однажды Анна Шатилова отправилась на дачу, а через время ей позвонил возлюбленный и сказал, что ему стало плохо. Вернувшись домой знаменитость узнала, что супруг скончался по дороге в институт Склифосовского. Со дня смерти Алексея Шатилова прошло уже более 10 лет, но диктор до сих пор не может смириться с потерей любимого человека.