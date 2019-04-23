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Стас Михайлов отправил Малышевой яйцо с приглашением на концерт

Стас Михайлов 27 апреля отметит свое 50-летие. На юбилей певец пригласил Елену Малышеву, близкого друга их семьи. Способ доставки приглашения был выбран необычный – оно содержалось внутри яйца.
Стас Михайлов отправил Малышевой яйцо с приглашением на концерт

В честь 50-летнего юбилея известного певца Стаса Михайлова будет организован его большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Артист пригласил многих звезд на свое выступление, а Елену Малышеву решил позвать очень необычным способом.

Известная телеведущая получила открытку, книгу со стихами Стаса Михайлова, а также коробку, в которой находилось яйцо с предложением разбить его. Причем, этот процесс необходимо было снять на видео.

Малышева опубликовала на своей странице процесс «добычи» приглашения на концерт. В яйце она нашла браслет и сам пригласительный билет. Телеведущая также рассказала зрителям о теплых дружеских отношениях с родителями певца. Звезда выразила благодарность за подарки, которые они регулярно ей присылают. Малышева хвалила соления с огурцами и помидорами, а также домашнее вино, которое она получает от родственников Михайлова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:27

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