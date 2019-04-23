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Ксения Бородина не знает размера зарплаты Курбана Омарова

Популярная ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что не знает размера зарплаты своего супруга. Со слов знаменитости, у них с Курбаном Омаровым раздельный бюджет, а также не принято интересоваться друг у друга суммой заработанных за месяц денег.

Ксения Бородина не знает размера зарплаты Курбана Омарова


Ксения Бородина продолжает поддерживать авторитет супруга перед общественностью, отрицая любые слухи по поводу его безработицы. Со слов ведущей «Дома-2», Курбан Омаров уже давно владеет процветающим бизнесом и зарабатывает на нём достаточно средств, позволяющих ни в чём себе не отказывать. Но вот размера зарплаты супруга Ксения Бородина не знает, как и он не в курсе, сколько получает в месяц звезда главной телестройки России.

Ксения Бородина не знает размера зарплаты Курбана Омарова


Выяснилось, что в звёздной семье совсем не принято контролировать доходы и расходы друг друга, а также интересоваться уровнем доходов. Пара давно приняла решение о раздельном бюджете, но это никак не сказывается на их взаимоотношениях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:25

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