Ксения Бородина не знает размера зарплаты Курбана Омарова
Популярная ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что не знает размера зарплаты своего супруга. Со слов знаменитости, у них с Курбаном Омаровым раздельный бюджет, а также не принято интересоваться друг у друга суммой заработанных за месяц денег.
Ксения Бородина продолжает поддерживать авторитет супруга перед общественностью, отрицая любые слухи по поводу его безработицы. Со слов ведущей «Дома-2», Курбан Омаров уже давно владеет процветающим бизнесом и зарабатывает на нём достаточно средств, позволяющих ни в чём себе не отказывать. Но вот размера зарплаты супруга Ксения Бородина не знает, как и он не в курсе, сколько получает в месяц звезда главной телестройки России.
Выяснилось, что в звёздной семье совсем не принято контролировать доходы и расходы друг друга, а также интересоваться уровнем доходов. Пара давно приняла решение о раздельном бюджете, но это никак не сказывается на их взаимоотношениях.
Ксения Бородина продолжает поддерживать авторитет супруга перед общественностью, отрицая любые слухи по поводу его безработицы. Со слов ведущей «Дома-2», Курбан Омаров уже давно владеет процветающим бизнесом и зарабатывает на нём достаточно средств, позволяющих ни в чём себе не отказывать. Но вот размера зарплаты супруга Ксения Бородина не знает, как и он не в курсе, сколько получает в месяц звезда главной телестройки России.
Выяснилось, что в звёздной семье совсем не принято контролировать доходы и расходы друг друга, а также интересоваться уровнем доходов. Пара давно приняла решение о раздельном бюджете, но это никак не сказывается на их взаимоотношениях.