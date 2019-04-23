Ксения Бородина не знает размера зарплаты Курбана Омарова





Ксения Бородина продолжает поддерживать авторитет супруга перед общественностью, отрицая любые слухи по поводу его безработицы. Со слов ведущей «Дома-2», Курбан Омаров уже давно владеет процветающим бизнесом и зарабатывает на нём достаточно средств, позволяющих ни в чём себе не отказывать. Но вот размера зарплаты супруга Ксения Бородина не знает, как и он не в курсе, сколько получает в месяц звезда главной телестройки России.Выяснилось, что в звёздной семье совсем не принято контролировать доходы и расходы друг друга, а также интересоваться уровнем доходов. Пара давно приняла решение о раздельном бюджете, но это никак не сказывается на их взаимоотношениях.