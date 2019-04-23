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Стефания Маликова снялась в образе Барби для обложки глянца

Стефания Маликова сообщила подписчикам в Instagram, что снялась в образе Барби для обложки глянцевого журнала под названием Elle Girl. Поклонники высоко оценили новый пост знаменитости.

Стефания Маликова снялась в образе Барби для обложки глянца

Обычно Стефания Маликова придерживается строгого стиля в одежде, но иногда она делает исключения для различных фотосессий, такие фото очень любят ее подписчики. Недавно она опубликовала в Instagram новый снимок. На фото знаменитость предстала в образе Барби, которую окружают ее наряды и аксессуары. Для этой фотосессии Стефания Маликова выбрала платье до колен и ярко-желтые туфли. В комментарии дочь Дмитрия Маликова написала, что эта фотография была сделана очень давно.

Стефания Маликова снялась в образе Барби для обложки глянца

В образе знаменитой куклы Стефания Маликова снялась для обложки глянцевого журнала Elle Girl. Подписчики пришли в восторг от снимка. Они оставили множество комплиментов знаменитости. Всего за несколько часов новый пост дочери Дмитрия Маликова набрал множество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:13

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