Стефания Маликова снялась в образе Барби для обложки глянца

Обычно Стефания Маликова придерживается строгого стиля в одежде, но иногда она делает исключения для различных фотосессий, такие фото очень любят ее подписчики. Недавно она опубликовала в Instagram новый снимок. На фото знаменитость предстала в образе Барби, которую окружают ее наряды и аксессуары. Для этой фотосессии Стефания Маликова выбрала платье до колен и ярко-желтые туфли. В комментарии дочь Дмитрия Маликова написала, что эта фотография была сделана очень давно.В образе знаменитой куклы Стефания Маликова снялась для обложки глянцевого журнала Elle Girl. Подписчики пришли в восторг от снимка. Они оставили множество комплиментов знаменитости. Всего за несколько часов новый пост дочери Дмитрия Маликова набрал множество лайков.