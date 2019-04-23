Гоген Солнцев появился в студии Андрея Малахова после госпитализации супруги
Популярный российский фрик Гоген Солнцев снова появился в студии Андрея Малахова после экстренной госпитализации своей престарелой супруги. Зрители ток-шоу «Прямой эфир» назвали происходящее на ТВ-экранах «цирком уродов», отметив, что скандальная парочка уже не знает, каким ещё образом привлечь к себе внимание общественности.
Гоген Солнцев в очередной раз появился в студии Андрея Малахова на съёмках ток-шоу «Прямой эфир». На этот раз мужчина приехал к ведущему один, так как его престарелая супруга находится в больнице. Туда она попала как раз после своего возвращения с ночного клуба домой, где её уже ждал разъярённый молодой супруг.
Оказалось, что в тот вечер Екатерина Терешкович предварительно не посвятила возлюбленного в свои планы посетить мужской стриптиз и даже станцевать вместе с полуголыми мужчинами под громкую музыку. Эти подробности Гоген Солнцев узнал ещё до возвращения жены домой от её же подруг.
В студию к Андрею Малахову мужчина приехал для того, чтобы объяснить, причастен ли он к такой экстренной госпитализации супруги, считают зрители. Несмотря на массовую критику и негодование в адрес столь скандальной пары, за развитием их отношений продолжает следить значительная часть страны.
Гоген Солнцев в очередной раз появился в студии Андрея Малахова на съёмках ток-шоу «Прямой эфир». На этот раз мужчина приехал к ведущему один, так как его престарелая супруга находится в больнице. Туда она попала как раз после своего возвращения с ночного клуба домой, где её уже ждал разъярённый молодой супруг.
Оказалось, что в тот вечер Екатерина Терешкович предварительно не посвятила возлюбленного в свои планы посетить мужской стриптиз и даже станцевать вместе с полуголыми мужчинами под громкую музыку. Эти подробности Гоген Солнцев узнал ещё до возвращения жены домой от её же подруг.
В студию к Андрею Малахову мужчина приехал для того, чтобы объяснить, причастен ли он к такой экстренной госпитализации супруги, считают зрители. Несмотря на массовую критику и негодование в адрес столь скандальной пары, за развитием их отношений продолжает следить значительная часть страны.