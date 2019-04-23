АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Гоген Солнцев появился в студии Андрея Малахова после госпитализации супруги

Популярный российский фрик Гоген Солнцев снова появился в студии Андрея Малахова после экстренной госпитализации своей престарелой супруги. Зрители ток-шоу «Прямой эфир» назвали происходящее на ТВ-экранах «цирком уродов», отметив, что скандальная парочка уже не знает, каким ещё образом привлечь к себе внимание общественности.

Гоген Солнцев появился в студии Андрея Малахова после госпитализации супруги


Гоген Солнцев в очередной раз появился в студии Андрея Малахова на съёмках ток-шоу «Прямой эфир». На этот раз мужчина приехал к ведущему один, так как его престарелая супруга находится в больнице. Туда она попала как раз после своего возвращения с ночного клуба домой, где её уже ждал разъярённый молодой супруг.

Гоген Солнцев появился в студии Андрея Малахова после госпитализации супруги


Оказалось, что в тот вечер Екатерина Терешкович предварительно не посвятила возлюбленного в свои планы посетить мужской стриптиз и даже станцевать вместе с полуголыми мужчинами под громкую музыку. Эти подробности Гоген Солнцев узнал ещё до возвращения жены домой от её же подруг.

Гоген Солнцев появился в студии Андрея Малахова после госпитализации супруги


В студию к Андрею Малахову мужчина приехал для того, чтобы объяснить, причастен ли он к такой экстренной госпитализации супруги, считают зрители. Несмотря на массовую критику и негодование в адрес столь скандальной пары, за развитием их отношений продолжает следить значительная часть страны.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диктор Анна Шатилова не может смириться
Стас Михайлов отправил Малышевой яйцо с
Ксения Бородина не знает размера
Стефания Маликова снялась в образе
ИГИЛ взяла ответственность за серию
Смартфоны Samsung теперь можно
Гоген Солнцев появился в студии Андрея
Opel прекратил производство моделей
На юбилейной обложке журнала «Дом-2»
Мать Меган Маркл прилетела в Лондон,
Андрей Разин считает, что могилу
Боль жизненно важна для организма
Юлия Высоцкая заинтриговала фанатов
Счетная палата обнаружила в госорганах
Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта
Участников второго сезона шоу «Спаси
Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки
Любовник Таты Блюменкранц больше не
Подросток подал на компанию Apple в суд
Хью Лори снимется в новом сериале от
Саше Черно снова напомнили об изменах
Исследование: Вегетарианское питание
Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым
Нурсултан Назарбаев рассказал о
Специалисты назвали 5 вероятных проблем
Астрономы обнаружили в Млечном Пути
Ольга Бузова призналась, что планирует
Джастин Бибер официально анонсировал
Виктория Дайнеко разместила фото с
В Сети появились снимки Бритни Спирс
Просмотреть все новости