Гоген Солнцев появился в студии Андрея Малахова после госпитализации супруги





Гоген Солнцев в очередной раз появился в студии Андрея Малахова на съёмках ток-шоу «Прямой эфир». На этот раз мужчина приехал к ведущему один, так как его престарелая супруга находится в больнице. Туда она попала как раз после своего возвращения с ночного клуба домой, где её уже ждал разъярённый молодой супруг.Оказалось, что в тот вечер Екатерина Терешкович предварительно не посвятила возлюбленного в свои планы посетить мужской стриптиз и даже станцевать вместе с полуголыми мужчинами под громкую музыку. Эти подробности Гоген Солнцев узнал ещё до возвращения жены домой от её же подруг.В студию к Андрею Малахову мужчина приехал для того, чтобы объяснить, причастен ли он к такой экстренной госпитализации супруги, считают зрители. Несмотря на массовую критику и негодование в адрес столь скандальной пары, за развитием их отношений продолжает следить значительная часть страны.