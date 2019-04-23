Opel прекратил производство моделей Adam, Karl и Mokka X





Adam и Karl сняли с конвейера еще в марте этого года. Теперь перестали производить и Mokka X. Однако не стоит расстраиваться, поскольку Karl будет собираться предприятием VinFast, которое приобрело лицензию у GM. К сожалению, Аdam постигла более печальная участь. Автолюбители, скорее всего, больше не увидят новые модели этого автомобиля. Mokka X будет реорганизован и получит продолжение со следующим поколением Peugeot 2008. Однако надеется на полный привод не стоит.