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Opel прекратил производство моделей Adam, Karl и Mokka X

Концерн PSA после приобретения компании Opel планировал избавиться от некоторых моделей автопроизводителя, об этом было известно еще в 2018 году. Первыми "под нож" пошли модели Adam, Karl и Mokka X.
Opel прекратил производство моделей Adam, Karl и Mokka X

Adam и Karl сняли с конвейера еще в марте этого года. Теперь перестали производить и Mokka X. Однако не стоит расстраиваться, поскольку Karl будет собираться предприятием VinFast, которое приобрело лицензию у GM. К сожалению, Аdam постигла более печальная участь. Автолюбители, скорее всего, больше не увидят новые модели этого автомобиля. Mokka X будет реорганизован и получит продолжение со следующим поколением Peugeot 2008. Однако надеется на полный привод не стоит.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:53

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