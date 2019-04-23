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На юбилейной обложке журнала «Дом-2» Юлю Ефременкову усадили у ног Бузовой и Орловой

Юбилейный майский номер журнала реалити-шоу «Дом-2», посвященный 15-летию телестройки, уже в продаже. По мнению поклонников проекта, на новой обложке неудачно выглядит только Юлия Ефременкова, которую усадили у ног Ольги Бузовой и Ольги Орловой.

На юбилейной обложке журнала «Дом-2» Юлю Ефременкову усадили у ног Бузовой и Орловой

Ни для кого не является секретом, что за 14 лет существования телепроекта «Дом-2» через его ворота прошли сотни молодых парней и девушек, а временами в шоу принимали участие даже родители. Самые яркие навсегда останутся в истории реалити-шоу, ведь даже после их ухода на них продолжают ровняться. К слову, некоторым героям удалось добиться на телестройке большего, ведь это помогло им занять должность ведущих шоу.

Отметим, что первой участницей, которой предложили пост ведущей «Дома-2», была Ольга Бузова. За ней эту же должность получил Влад Кадони, Андрей Черкасов и Юлия Ефременкова. А вот Ольга Орлова появилась в Периметре «со стороны».

Вчера в социальных сетях появилась новая обложка журнала «Дом-2», на которой видно, что продюсеры реалити-шоу решили в особом порядке выстроить всех ведущих проекта. Кадони и Черкасов мужчины, поэтому они стоят. Бузова на сегодняшний день является не только звездой телестройки, но и певицей, которую знает вся Россия, поэтому ее поставили на уровень выше, чем остальных женщин-ведущих.

На юбилейной обложке журнала «Дом-2» Юлю Ефременкову усадили у ног Бузовой и Орловой

Следом идет Ксения Бородина, которую просто-таки обожают телезрители. Ведущая сидит на подлокотнике кресла, на котором уселась по центру Ольга Орлова. Отметим, что в социальных сетях до сих пор поговаривают, что экс-солистку коллектива «Блестящие» неспроста взяли на роль ведущей «Дома-2», вполне вероятно, что именно поэтому она расположена на самом важном месте на обложке.

Что касается Юлии Ефременковой, то девушку усадили в ногах у Бузовой и Орловой. По мнению зрителей «Дома-2», таким образом руководство реалити-шоу продемонстрировало Юле свое неуважение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:49

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