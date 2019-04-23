Мать Меган Маркл прилетела в Лондон, чтобы поддержать дочь во время родов





Мать супруги принца Гарри является социальным работником и живет в небольшом доме, расположенном в Лос-Анджелесе. Она ведет занятия йогой для людей преклонного возраста. Недавно ее группу уведомили, что тренер будет отсутствовать какое-то время, поэтому уроки пришлось отменить. Дория Рэгланд, согласно информации источника, является единственным близким человеком для Меган Маркл.Мать не могла пропустить такого события, как рождение наследника любимой дочери, и сейчас находится рядом с герцогиней Сассекской, делясь с ней советами перед грядущими родами. Будущую бабушку поселили в новом коттедже герцогов Сассекских.Жители Великобритании, уже активно обсуждают рождение малыша, однако подтвержденной информации данного факта нет. Меган Маркл изъявила желание нарушить давнюю традицию рожать в крыле Lindo госпиталя Святой Марии. Она также не собирается выходить с новорожденным, как когда-то принцесса Диана и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Бывшая голливудская актриса хочет рожать ребенка в приватной обстановке, скорее всего, это произойдет в новом особняке.