АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Счетная палата обнаружила в госорганах нарушения, причинившие ущерб в размере 772,7 миллиарда рублей

Счетная палата РФ опубликовала данные проведенных проверок государственных органов за прошлый год. Было выявлено огромное количество нарушений, которые причинили ущерб в размере 772,7 миллиарда рублей.
Счетная палата обнаружила в госорганах нарушения, причинившие ущерб в размере 772,7 миллиарда рублей

Самой ущербной оказалась сфера государственных закупок. В ней выявили нарушений на суму 294,6 миллиарда рублей. На втором месте расположились нарушения при составлении и распоряжении бюджетных средств – 268,2 миллиарда рублей. Халатность в проведении бухгалтерского учета обошлось стране в 95 миллиардов рублей. Неэффективное использование ресурсов и распоряжение государственной собственностью привело к потере 70,7 миллиарда рублей. Ряд более мелких нарушений взяли на себя остальные неаргументированные расходы, которые составили 44,2 миллиарда рублей.

За прошлый год было проведено более 400 проверок почти на 11 тысячи предприятий и других объектах. В результате было обнаружено огромное количество нарушений, на основании которых возбуждено 40 уголовных и 81 административных дел. Силами правоохранительных органов в бюджет возвращено 7,6 миллиарда рублей, что составляет 1 процент от общего нанесенного ущерба. Также на ряд госорганов было наложено денежные штрафы в общем размере 85 миллионов рублей. Этих мер явно не достаточно для обеспечения возвращения утерянных ресурсов.

Многомиллиардные ущербы приводят к ухудшению экономики страны. Необходимый контроль со стороны государства не обеспечивается на соответствующем уровне, что приводит к созданию коррупционных условий для безответственных должностных лиц. Необходимо ужесточить контроль над распределением и использованием бюджетных средств, с целью предотвращения нерационального использования ресурсов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Выбор редакции
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диктор Анна Шатилова не может смириться
Стас Михайлов отправил Малышевой яйцо с
Ксения Бородина не знает размера
Стефания Маликова снялась в образе
ИГИЛ взяла ответственность за серию
Смартфоны Samsung теперь можно
Гоген Солнцев появился в студии Андрея
Opel прекратил производство моделей
На юбилейной обложке журнала «Дом-2»
Мать Меган Маркл прилетела в Лондон,
Андрей Разин считает, что могилу
Боль жизненно важна для организма
Юлия Высоцкая заинтриговала фанатов
Счетная палата обнаружила в госорганах
Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта
Участников второго сезона шоу «Спаси
Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки
Любовник Таты Блюменкранц больше не
Подросток подал на компанию Apple в суд
Хью Лори снимется в новом сериале от
Саше Черно снова напомнили об изменах
Исследование: Вегетарианское питание
Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым
Нурсултан Назарбаев рассказал о
Специалисты назвали 5 вероятных проблем
Астрономы обнаружили в Млечном Пути
Ольга Бузова призналась, что планирует
Джастин Бибер официально анонсировал
Виктория Дайнеко разместила фото с
В Сети появились снимки Бритни Спирс
Просмотреть все новости