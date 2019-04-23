Счетная палата обнаружила в госорганах нарушения, причинившие ущерб в размере 772,7 миллиарда рублей





Самой ущербной оказалась сфера государственных закупок. В ней выявили нарушений на суму 294,6 миллиарда рублей. На втором месте расположились нарушения при составлении и распоряжении бюджетных средств – 268,2 миллиарда рублей. Халатность в проведении бухгалтерского учета обошлось стране в 95 миллиардов рублей. Неэффективное использование ресурсов и распоряжение государственной собственностью привело к потере 70,7 миллиарда рублей. Ряд более мелких нарушений взяли на себя остальные неаргументированные расходы, которые составили 44,2 миллиарда рублей.За прошлый год было проведено более 400 проверок почти на 11 тысячи предприятий и других объектах. В результате было обнаружено огромное количество нарушений, на основании которых возбуждено 40 уголовных и 81 административных дел. Силами правоохранительных органов в бюджет возвращено 7,6 миллиарда рублей, что составляет 1 процент от общего нанесенного ущерба. Также на ряд госорганов было наложено денежные штрафы в общем размере 85 миллионов рублей. Этих мер явно не достаточно для обеспечения возвращения утерянных ресурсов.Многомиллиардные ущербы приводят к ухудшению экономики страны. Необходимый контроль со стороны государства не обеспечивается на соответствующем уровне, что приводит к созданию коррупционных условий для безответственных должностных лиц. Необходимо ужесточить контроль над распределением и использованием бюджетных средств, с целью предотвращения нерационального использования ресурсов.