Юлия Высоцкая заинтриговала фанатов снимком из салона красоты

Юлия Высоцкая любит общаться со своими фанатами в социальных сетях. Актриса театра и кино часто делает публикации в Instagram, и рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Недавно знаменитость опубликовала фотографию из салона красоты. На снимке Юлия Высоцкая запечатлена в тот момент, когда мастер занят ее волосами. В комментарии телеведущая написала, что собирается "ударить по блонду", но что именно это означает она так и не объяснила.Некоторые подписчики Юлии Высоцкой предположили, что знаменитость решила изменить свой имидж. Другие пришли к выводу, что актриса просто решила подкорректировать цвет волос и кардинальных перемен ждать не стоит. За сутки новый пост телеведущей набрал большое количество отметок "Мне нравится".