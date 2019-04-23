Юлия Высоцкая заинтриговала фанатов снимком из салона красоты
На странице своего Instagram Юлия Высоцкая опубликована снимок из салона красоты. Новым пост знаменитость заинтриговала своих преданных поклонников.
Юлия Высоцкая любит общаться со своими фанатами в социальных сетях. Актриса театра и кино часто делает публикации в Instagram, и рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Недавно знаменитость опубликовала фотографию из салона красоты. На снимке Юлия Высоцкая запечатлена в тот момент, когда мастер занят ее волосами. В комментарии телеведущая написала, что собирается "ударить по блонду", но что именно это означает она так и не объяснила.
Некоторые подписчики Юлии Высоцкой предположили, что знаменитость решила изменить свой имидж. Другие пришли к выводу, что актриса просто решила подкорректировать цвет волос и кардинальных перемен ждать не стоит. За сутки новый пост телеведущей набрал большое количество отметок "Мне нравится".
Юлия Высоцкая любит общаться со своими фанатами в социальных сетях. Актриса театра и кино часто делает публикации в Instagram, и рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Недавно знаменитость опубликовала фотографию из салона красоты. На снимке Юлия Высоцкая запечатлена в тот момент, когда мастер занят ее волосами. В комментарии телеведущая написала, что собирается "ударить по блонду", но что именно это означает она так и не объяснила.
Некоторые подписчики Юлии Высоцкой предположили, что знаменитость решила изменить свой имидж. Другие пришли к выводу, что актриса просто решила подкорректировать цвет волос и кардинальных перемен ждать не стоит. За сутки новый пост телеведущей набрал большое количество отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30