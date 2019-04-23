Участников второго сезона шоу «Спаси свою любовь» выпускают за Периметр
Героев нового телепроекта «Спаси свою любовь» выпускают за Периметр. К таким выводам пришли многочисленные телезрители «Дома-2», наблюдая за социальными сетями участников.
Не так давно на Поляне стартовал обновленный проект «Спаси свою любовь», в котором приняли участие сразу пять пар из основного состава реалити-шоу «Дом-2». Известно, что ребятам приходится жить в довольно непривычных для себя условиях, ведь сейчас они обедают практически в коммунальной квартире. К слову, именно жилищные условия в последнее время и становятся причиной новых конфликтов между парами.
К примеру, на днях Александра Черно заявила, что хочет вернуться на «Дом-2», так как устала от того, что ей приходиться делить продукты в холодильнике с другими героями шоу «Спаси свою любовь».
Сейчас же стало известно, что пять парочек, которые перешли из «Дома-2» на шоу «Спаси свою любовь», сделали это не потому, что захотели помочь продюсерам проекта поднять рейтинги реалити-шоу. Оказывается, что на новой съемочной площадке у героев появилось очень много свободного времени и теперь они могут каждый день выезжать за Периметр.
Судя по публикациям некоторых участников, они с удовольствием пользуются своими привилегиями. Так, к примеру, Саша Черно и Иосиф Оганесян буквально каждый день публикуют у себя на страничках в Instagram новые видеоролики, фотографии и Stories, на которых демонстрируют поклонникам, где в этот раз они побывали.
Не так давно на Поляне стартовал обновленный проект «Спаси свою любовь», в котором приняли участие сразу пять пар из основного состава реалити-шоу «Дом-2». Известно, что ребятам приходится жить в довольно непривычных для себя условиях, ведь сейчас они обедают практически в коммунальной квартире. К слову, именно жилищные условия в последнее время и становятся причиной новых конфликтов между парами.
К примеру, на днях Александра Черно заявила, что хочет вернуться на «Дом-2», так как устала от того, что ей приходиться делить продукты в холодильнике с другими героями шоу «Спаси свою любовь».
Сейчас же стало известно, что пять парочек, которые перешли из «Дома-2» на шоу «Спаси свою любовь», сделали это не потому, что захотели помочь продюсерам проекта поднять рейтинги реалити-шоу. Оказывается, что на новой съемочной площадке у героев появилось очень много свободного времени и теперь они могут каждый день выезжать за Периметр.
Судя по публикациям некоторых участников, они с удовольствием пользуются своими привилегиями. Так, к примеру, Саша Черно и Иосиф Оганесян буквально каждый день публикуют у себя на страничках в Instagram новые видеоролики, фотографии и Stories, на которых демонстрируют поклонникам, где в этот раз они побывали.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:14