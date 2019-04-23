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Федеральное бюро расследований рассекретило документы о бегстве Гитлера

Орган внутренней разведки ФБР в Соединённых Штатах изучал версию о побеге немецкого политика Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом известно из рассекреченных документов, которые были опубликованы на официальном сайте Федерального бюро расследований.
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о бегстве Гитлера

Согласно материалам, Адольф Гитлер мог добраться до Аргентины на подводной лодке и проживать в убежище, находящееся в южной части горной системы Анд. Анонимный источник гласит, что в этом ему помогли государственные служащие латиноамериканской страны. К тому времени основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха сбрил усы и страдал от бронхиальной астмы и язв желудка. Кроме Адольфа Гитлера в перечне присутствуют имена еще 50 бежавших фашистов. В докладе от 21 сентября 1945 года сообщается, что данные действия происходили через две недели после падения Берлина. Оно случилось в маю того же года.

Засекреченная информация была передана первому директору Федерального бюро расследований Эдгару Гуверу. Этими сведениями располагала военная разведка Соединённых Штатов Америки. Однако ее сотрудники не стали продолжать искать Гитлера, так как посчитали расследование неполным.

Согласно официальной версии, Адольф Гитлер и его супруга Ева Браун ушли из жизни 30 апреля 1945 года в столице Германии, когда советские войска штурмовали Берлин. Их тела сожгли в саду рейхсканцелярии.



 
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Политика
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:59

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