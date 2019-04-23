Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки могут нанести вред здоровью
Эксперты из Великобритании заявили, что дешевые солнцезащитные очки могут нанести вред человеческому здоровью. Специалисты уверяют, что недорогие аксессуары не могут защитить от ультрафиолетового излучения.
Компания Optical Express сообщила, что более 50% людей покупают солнцезащитные очки у уличных торговцев или в интернет-магазинах. При этом покупатели выбирают новые стили, а не качество линз, которые могут обеспечить наилучшую защиту от ультрафиолетового излучения. Эксперт Стивен Ханнан считает, что если слишком много времени проводить в дешевых солнцезащитных очках, то можно повредить глаза. Он объяснил, что ультрафиолетовые лучи усиливаются в течение весеннего и летнего периода, а их длительное воздействие может вызывать проблемы со зрением, например, фотокератит и солнечный ожог глаз.
Специалисты из Optical Express утверждают, что недорогие солнцезащитные очки могут увеличить риск катаракты. Также дешевый аксессуар может привести к потере зрения на долгое время.
Компания Optical Express сообщила, что более 50% людей покупают солнцезащитные очки у уличных торговцев или в интернет-магазинах. При этом покупатели выбирают новые стили, а не качество линз, которые могут обеспечить наилучшую защиту от ультрафиолетового излучения. Эксперт Стивен Ханнан считает, что если слишком много времени проводить в дешевых солнцезащитных очках, то можно повредить глаза. Он объяснил, что ультрафиолетовые лучи усиливаются в течение весеннего и летнего периода, а их длительное воздействие может вызывать проблемы со зрением, например, фотокератит и солнечный ожог глаз.
Специалисты из Optical Express утверждают, что недорогие солнцезащитные очки могут увеличить риск катаракты. Также дешевый аксессуар может привести к потере зрения на долгое время.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:08