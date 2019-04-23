Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки могут нанести вред здоровью





Компания Optical Express сообщила, что более 50% людей покупают солнцезащитные очки у уличных торговцев или в интернет-магазинах. При этом покупатели выбирают новые стили, а не качество линз, которые могут обеспечить наилучшую защиту от ультрафиолетового излучения. Эксперт Стивен Ханнан считает, что если слишком много времени проводить в дешевых солнцезащитных очках, то можно повредить глаза. Он объяснил, что ультрафиолетовые лучи усиливаются в течение весеннего и летнего периода, а их длительное воздействие может вызывать проблемы со зрением, например, фотокератит и солнечный ожог глаз.Специалисты из Optical Express утверждают, что недорогие солнцезащитные очки могут увеличить риск катаракты. Также дешевый аксессуар может привести к потере зрения на долгое время.