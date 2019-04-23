АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки могут нанести вред здоровью

Эксперты из Великобритании заявили, что дешевые солнцезащитные очки могут нанести вред человеческому здоровью. Специалисты уверяют, что недорогие аксессуары не могут защитить от ультрафиолетового излучения.

Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки могут нанести вред здоровью

Компания Optical Express сообщила, что более 50% людей покупают солнцезащитные очки у уличных торговцев или в интернет-магазинах. При этом покупатели выбирают новые стили, а не качество линз, которые могут обеспечить наилучшую защиту от ультрафиолетового излучения. Эксперт Стивен Ханнан считает, что если слишком много времени проводить в дешевых солнцезащитных очках, то можно повредить глаза. Он объяснил, что ультрафиолетовые лучи усиливаются в течение весеннего и летнего периода, а их длительное воздействие может вызывать проблемы со зрением, например, фотокератит и солнечный ожог глаз.

Специалисты из Optical Express утверждают, что недорогие солнцезащитные очки могут увеличить риск катаракты. Также дешевый аксессуар может привести к потере зрения на долгое время.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Дешевые солнцезащитные очки
Любовник Таты Блюменкранц больше не
Подросток подал на компанию Apple в суд
Хью Лори снимется в новом сериале от
Саше Черно снова напомнили об изменах
Исследование: Вегетарианское питание
Алёна Водонаева назвала «Дом-2» самым
Нурсултан Назарбаев рассказал о
Специалисты назвали 5 вероятных проблем
Астрономы обнаружили в Млечном Пути
Ольга Бузова призналась, что планирует
Джастин Бибер официально анонсировал
Виктория Дайнеко разместила фото с
В Сети появились снимки Бритни Спирс
Бьянка отравилась просроченной едой и
Байрон Дафо назвал месяц в России
Анна Седокова может позволить себе
Станислав Садальский о Максиме Галкине:
Эксперт рассказал, почему нельзя
Ученые создали полусинтетические клетки
Певица МакSим получила множественные
Ксения Бородина заставила Курбана
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук покинула
«Я не буду мстить»: Дмитрий Ланской
Ученые определили продукты, снижающие
Саймон Марданшин пожаловался Ольге
Оглашено количество желающих помочь
Сотрудница Pornhub рассказала о своей
Психологи: Бунтарская натура способна
Ученые: Грецкие орехи способствуют
Просмотреть все новости