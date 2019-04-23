Хью Лори снимется в новом сериале от режиссёра «Смерти Сталина»





Лори воплотит на экране капитана космического круизного корабля, который будет бороздить просторами солнечной системы. События происходят во второй половине 21 века. На тот момент космический туризм будет хоть дорогим, но весьма доступным явлением. Подробности сериала пока не разглашаются.В главных ролях также будут: Джош Гад, Зак Вудс, Итан Филлипс и Ленора Кричлоу. Гад исполнит роль собственника туристической космической компании. Вудс будет играть пиарщика эксцентричного миллиардера. Филлипс станет известным космонавтом, у которого присутствуют проблемы со спиртным. Кричлоу воплотит на экране ответственного механика, отвечающего за техническое состояние лайнера.Дата выхода сериала пока неизвестна. Также нет информации о количестве эпизодов в сезоне. По слухам, пилотная серия уже была снята, однако неизвестно когда её опубликуют.